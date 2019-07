Primul ministru din Guvernul Dăncilă II care a demisionat: ”Plec cu fruntea sus!” Tensiuni în PSD

Un ministru din Guvernul Dăncilă II pleacă din echipa guvernamentală. Anunțul a fost făcut chiar înainte de ședința CEx a PSD, una în care se discută despre o remaniere mult mai amplă.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a depus mandatul. Aceasta spune că a decis să renunțe la funcție și a insistat că pleacă cu „fruntea sus”.

Carmen Dan a decis, luni, să-și dea demisia din funcția de ministru de Interne. Anunțul a fost făcut chiar de Carmen Dan, înaintea ședinței Comitetului Executiv al PSD în care se discută despre remaniere.

„Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister. Mi-am depus mandatul. Plec cu fruntea sus (…) Nu am ce să-mi reproșez”, a declarat Carmen Dan.

Carmen Dan, demisie din Guvernul Dăncilă

Carmen Dan era oricum pe lista remaniabililor, după cum declarau anterior surse politice. Ea era considerată una dintre persoanele apropiate de Liviu Dragnea, cele pe care Viorica Dăncilă le voia îndepărtate din partid.

Carmen Dan a fost criticată și pentru că a refuzat să desecretizeze anumite documente care ar fi putut duce la elucidarea misterului legat de intervenția violentă a jandarmilor la protestul diasporei din 10 august 2018, din Piața Victoriei.

Se pare că locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul Nicolae Moga, căruia Carmen Dan i-a urat succes. Carmen Dan dă de înțeles că știa că va fi, oricum, remaniată și că decizia este una politică.

„Înțeleg că nu intră în discuție niciun criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu respect deciziile. Am avut o discuție și referitoare la presiunea străzii. Nu ne-am deranjat până acum, acum deranjează. Mă aștept să ia act de demisia mea. Demisia e un gest unilateral. Nu sunt emoționată decât în măsura în care am investit în acest minister și sper să rămână în topul încrederii ministerul de interne. Plec cu fruntea din MAI. Nu am să cer nimic de vreme ce mi-am depus mandatul. Deci nu va fi nevoie să fie un vot”, a spus Carmen Dan, înaintea ședinței CEx a PSD.

Ministrul demisionar a dat și de înțeles că PSD ar fi cedat în faţa lui Klaus Iohannis, care a cerut schimbarea sa.