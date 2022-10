Primul lucru pe care să-l faci când te cazezi la un hotel. Cum descoperi imediat problemele din cameră

Atunci când ne planificăm un sejur, fie vara, fie iarna, cel mai important lucru este hotelul unde ne cazăm. Nu vorbim aici de cele de cinci stele, ci de patru sau trei stele. Un aspect extrem de important sunt cum arată și cum sunt întreținute camerele. De fapt, experții vorbesc de primul lucru pe care să-l faci când te cazezi la un hotel și cum descoperi imediat problemele din cameră.

Un expert hotelier i-a avertizat pe turiști cu privire la gândacii de pat din hotel. Aceasta a împărtășit modul în care turiștii pot verifica dacă nu există oaspeți nepoftiți. O angajată la un hotel a împărtășit videoclipuri pe TikTok sub numele de @haleewithaflair.

Angajata și-a postat propriul videoclip după ce a văzut unul al unui cuplu care s-a trezit acoperit de cicatrici după ce au fost mușcați de gândacii de pat din hotel.

„Așa îmi verific eu camera înainte de a despacheta și de a mă instala în cameră. Primul lucru pe care veți dori să îl faceți este să vă asigurați dacă camera este întunecată.

Opriți luminile, închideți orice jaluzele și folosiți lanterna de pe telefon. În timp ce totul este stins, vei veni aici, sub pătură. Aceasta are o saltea, dar vei verifica sub toate pliurile.”, spune angajata.