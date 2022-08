Imagini de coșmar dintr-un hotel din Bulgaria. Ce a descoperit o româncă în cameră a lăsat-o fără cuvinte. „Voi face reclamație”

Imagini șocante într-un hotel din Bulgaria! O româncă a rămas cu un gust amar după ce și-a petrecut concediul la mare în destinația preferată de mulți. Cea din urmă a susținut că nu a fost deloc mulțumită de ce a găsit în camera unde era cazată și a decis să vină și cu o avertizare pentru ceilalți care se gândesc să aleagă tot Bulgaria pentru concediul de vară. ,,Voi face reclamație, dar am vrut să anunț și muritorii de rând”, a susținut ea.

Mulți dintre români au preferat în ultimii ani să își petreacă vacanța de vară în Bulgaria. Aceștia au fost mereu mulțumiți de peisajele fantastice, dar mai ales de prețurile bune.

O turistă de la noi a rămas cu un gust amar după concediul din acest sezon petrecut acolo. Mai exact, condițiile de la cazare au lăsat-o fără reacție.

Ea a ținut să îi avertizeze pe ceilalți oameni care bifează de obicei această destinație. Femeia a povestit pe grupul de Facebook ”Travel in Bulgaria – Călător în Bulgaria” exact ce a văzut.

Concret, cea din urmă a susținut că apa curgea din tavanul de la baie, lenjeria de pat nu a fost schimbată pe tot parcursul sejurului, curățenia lăsa de dorit, iar uneori apăreau și gândaci în cameră. Mai mult decât atât, mesele de la restaurantul hotelului erau lipicioase și servirea nu a fost deloc una decentă.

,,Tocmai ne-am întors din Bulgaria și am întregit gustul amar cu încă o doză, când am constatat că ne-au fost furați bani cu o zi înainte de cazare (ușor când nimeni nu deschide portofelul la all inclusive). Nouă ne-au dispărut 50 de euro, iar prietenilor cu care am fost, 400 de lei.

Nu înțelegeam de ce cameristele ne evită (de vreo două ori au ciocănit când eram în cameră și dormeam), de ce nu au schimbat cearșafurile în 6 zile, iar prosoape ne-au lăsat din start vreo 10, ca să avem…

Despre hotel: nisip în mochete (mocheta de pe holul de la etajul 5 nu a fost aspirată niciodată în 6 zile), ocazional apăreau și gândăcei, în baie „ploua” din tavan (asta s-a rezolvat după ce am reclamat la recepție), mesele din restaurant se „lipeau” de bine ce erau curățate, mâncarea a fost decentă, însă nu și servirea. La înghețată și cafea erau zoaie întinse pe mese și lângă aparate… Îmi pare rău că nu am făcut mai multe poze, dar de fel nu sunt fițoasa paranoia…