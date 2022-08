Șoc și groază la o cazare din Mamaia. Ce a păţit o familie de români, pe bani mulţi: „Horror, profund dezamăgită”

Tot mai mulți români se declară dezamăgiți de condițiile de cazare de pe litoralul Mării Negre. Deși prezentarea de pe internet este destul de pompoasă, turiștii au un șoc în momentul în care ajung la hotel. Ba camerele sunt deplorabile, cu mizerie și mucegai, ba mâncarea lasă de dorit, în condițiile în care oamenii plătesc bani frumoși pe sejur.

O familie a avut parte de o surpriză total neplăcută în concediul din Constanța. Doi adulți și un copil au rezervat o cameră într-o vilă de 3 stele în celebra stațiune Mamaia, dar ce au găsit acolo este de-a dreptul șocant, mai ales că au plătit 500 de lei pe seară. Femeia a relatat totul pe rețelele sociale și îi avertizează pe internauți să fugă de această proprietate.

„La intrare ne-a primit o doamna foarte zambareata, dar poate doar sa mascheze problemele vilei, apoi mie nu mi prea venea a rade dupa ce am gasit..singurul punct forte, ca sa zic asa de inceput, a fost faptul ca am avut sezlonguri gratuite la plaja, in baza unui tichet de la vila si acces gratuit la piscina la un hotel de langa. Si acum sa incepem cu imaginea vilei, a camerei…am facut rezervarea cu mai bine de 2 săptămâni in urma, 2 adulti si 1 copil de 3 ani. Ni s-a dat ultima camera din vila de la ultimul etaj (303- fugiti de ea!!) la cocotatul din deal, urci pe scari de ti vine rau.”, a povestit turista.

În momentul în care au intrat în camera rezervată, adulții au crezut că fac infarct. Imaginea din fața ochilor era desprinsă din filmele de groază.

„Cum am intrat, siroi de furnici- explicatia doamnei, ca cei dinainte luau MDJ in camera, insa chiar si dupa ce am dat (Eu, personal, ca mi s-a inmanat sprayul de gandaci), tot au mai iesit furnici si in zilele urmatoare. O umiditate de nedescris in baie, cadita de dus curgea de jur imprejur, scurgerea nu functiona aproape deloc. Ce m-a maniat si mai tare decat furnicile, au fost prosoapele rupte, extrem de patate (explicatia vilei- fond de ten ca doamnele nu se demachiaza bine, dar nu exista inalbitor?? din acela mai scump ca sa nu va rupa prosoapele sa le dati clientilor in halul acela, sa se stearga cu gauri), cu par pe ele, deci zici ca nici n-au trecut prin masina de spalat rufe.”, a mai spus femeia.