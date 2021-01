Primul divorț din 2021?! Soția lui Ilie Năstase, reacție clară după ce a fost bătută de fostul sportiv

Ilie Năstase a bătut-o pe soția sa, Ioana, vineri seară, după ce fostul tenisment abia se întorsese de la munte. Incidentul s-a petrecut într-o locație din București. Femeia a chemat de urgență poliția, dar nu a depus plângere. Explicațiile ei și gândurile despre divorț.

Se lasă cu divorț? Reacția Ioanei, soția lui Ilie Năstase, după ce a fost bătută de fostul sportiv

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Ar fi fost urât din partea mea să vorbesc de rău despre el. Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Nicodată nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare”, a declarat Ioana pentru ProSport.

Ce spune despre divorț?

„Nu am 20 de ani să gândesc în 5 minute ce voi face mâine, dacă voi divorța sau nu. Dar mă voi gândi foarte bine, am un băiat de care vreau să mă bucur. Nu vreau să stau cu teamă că mi se poate întâmpla ceva rău. Eu abia venisem de la munte, am servit masa împreună, totul era ok. Totul s-a declanșat într-o fracțiune de secundă.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. Eu îl respect ca om, e o valoare, nu veneam eu acum să vorbesc… Nu mă așteptam să se afle la presă, dar nici nu pot să nu răspund, că ar fi urât din partea mea. Eu voi încerca să fie mai tot timpul cineva în preajma mea în perioada următoare pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Chiar îmi tremură și acum picioarele…”, a completat aceasta, vizibil afectată.