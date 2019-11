Primul cuplu eliminat din sezonul 3 Asia Express. Cum au fost surprinse vedetele în țară, după ce au pierdut lupta pentru premiul de 30.000 de euro

A fost eliminat deja primul cuplu de la Asia Express, la doar câteva săptămâni de la startul filmărilor din Taiwan și Filipine pentru reality show-ul care urmează să fie difuzat de postul de televziune Antena 1. Nico și fiica ei, Alexandra Matei, au fost zărite recent la un concert în Capitală, semn că cele două au ieșit din lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

Nico și fiica ei au fost eliminate din sezonul 3 Asia Express

Nico și fiica ei, Alexandra Matei, au fost eliminate din sezonul 3 Asia Express, la doar câteva săptămâni după ce au început filmările în Filipine și Taiwan. Cele două au fost văzute pe 13 noiembrie la un concert în București. Mai precis, la spectacolul We Will Rock You, regizat de Răzvan Mazilu, la Sala Palatului. Chiar dacă nimeni nu trebuia să știe că Nico și Alexandra au fost eliminate, pentru a păstra suspansul emisiunii, acestea s-au dat de gol, scrie click.ro

Nico și Alexandra au participat la Asia Express cu gândul la marele premiu de 30.000 de euro, dar iată că probele din cadrul reality show-ului care va fi difuzat de Antena 1 în primăvara anului viitor le-a luat prin surprindere. Cele două erau încrezătoare înainte de plecarea în Filipine, dar au fost luate prin surprindere de duritatea probelor.

„E o experiență foarte grea, îmi doresc să îi pot face față fetiței mele, pentru că ea este foarte curajoasă, are voință, are tot ce e nevoie pentru concursul acesta. Asia Express înseamnă extrem de multă adrenalină. Am emoții tot timpul”, spunea Nico după primele zile de filmări.

„Eu știam la ce să mă aștept, sper doar să am norocul să o am pe mama puternică și să reziste până la final”, a adăugat Alexandra.

Asia Express este varianta românească a reality show-ului Peking Express bazat pe emisiunea belgiană și flamandă cu același nume care a fost creată în 2004. Concurenții vor fi nevoiți pe parcursul competiției să ceară cazare localnicilor, fără bani, telefoane, aparate electronice sau ceasuri.