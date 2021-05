Primul cuplu de la Survivor România. S-au dat de gol, imaginile sunt evidente

Fanii emisiunii Survivor România se bucură de un cuplu format chiar sub ochii lor. Cine sunt cei doi concurenți care își aruncă priviri dulci și cum s-au dat de gol aceștia? Imaginile sunt evidente, consideră majoritatea telespectatorilor care au văzut ediția recentă.

Survivor România 2021: și-a făcut apariția primul cuplu din emisiunea sportivă

Fanii celui mai iubit proiect sportiv televizat abia așteptau acest moment. Aceștia sperau nerăbdători ca fiorii dragostei să-și facă loc în emisiunea aceasta, la fel cum s-a mai întâmplat în trecut. Concret, telespectatorii au văzut privirile pe care și le aruncă Albert și Maria în tabăra albaștrilor.

Mai mult decât atât, imaginile surprinse în toiul nopții au fost și ele mai presus de cuvinte. Cei doi tineri sportivi nu doar că sunt aliați în teren, dar par a fi și un cuplu în toată regula, lucru pe care îl spun mulți dintre coechipieri, dar și din ce au sesizat cei de acasă.

Adelina Damian este convinsă că între ei este mai mult decât o relație de amiciție. „Simbioza dintre ei functioneaza foarte bine. Maria sta linistita ca Albert n-o s-o voteze, Albert are si el pe cineva seara langa el.”

În timpul acesta, cel mai controversat concurent de la Războinici este de părere că fata nu face decât să caute conflict cu el pentru că are cel mai mare coeficient din partea publicului, astfel va fi și ea văzută mai mult de cei de acasă: „Cred ca incearca un mic conflict cu mine. Cred ca cu mine pentru ca sunt favoritul publicului si am cel mai mare coeficient din partea publicului…”

” În primele două zile când am ajuns, încă existau tensiuni”

” În primele două zile când am ajuns, încă existau tensiuni între Maria și Sorin. Mie nu mi s-a părut că avea o atitudine sfidătoare, m-am înțeles bine cu ea, râdeam și făceam glume cu ea. Nu am nimic de spus despre ea. Nu a folst niciodată distantă. Avea momentele ei, când se ducea și stătea pe o piatră. Dar toți aveam momentele noastre”, a mărturisit Bogdan Urucu, ultimul concurent eliminat de la Survivor România 2021.

Ultima eliminare aduce la suprafață dezvăluiri aparte

„M-am convins. Sunt firi diferite și e normal să fim așa. Albert nu este un om rău, nici Sorin nu este un om rău. Asta pot să vă garantez. Am dormit cu ei, am mâncat cu ei, am trăit cu ei și sunt prieten cu amândoi”, a detaliat Urucu, fost concurent care a mărturisit și că pe Faimoși nu îi interesa dacă pierdeau imunitatea sau nu, ci se bucurau pur și simplu de joc.

Cel din urmă a dezvăluit că a vrut să simileze experiența așa cum era și că era conștient din start că nu va fi mai bun pe trasee decât Zanni și Cosmin, care sunt unii din preferații publicului.