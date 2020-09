Primele sondaje tip exit-poll ora 14.00, București. Surprize mari la primăriile de sector. Cine e favorit la Primăria Capitalei

Cel mai așteptat moment al alegerilor locale ce se desfășoară astăzi este cel în care se vor anunța rezultatele exit poll-urilor. Astfel, noi vă vom ține la curent cu situația din secțiile de votare pe tot parcursul zilei, pentru ca dvs. să știți în timp util cum stau partidele politice în sondaje. Mai multe detalii, în continuare.

Alegeri Locale 2020. Exit-poll ora 14:00

Lupta strânsă în Capitală

Au apărut primele sondaje de tip exit-poll, care arată că în București lupta este una extrem de strânsă. Până la această oră, prezența la vot în Capitală este de 20,67 %, astfel că a mai rămas suficient timp pentru ca lucrurile să se schimbe radical.

Potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.ro, bătălia la Capitală se dă, așa cum ne așteptam, între Nicușor Dan și Gabriela Firea, care au obținut peste 40% din voturi. Se pare că totuși candidata PSD ar avea un mic avans.

Traian Băsescu a declarat în urmă cu ceva timp că nu se așteaptă să câștige alegerile din acest an, însă speră, în schimb, să primească respectul bucureștenilor. Se pare că estimarea sa a fost realistă, căci candidatul PMP ar sta mai prost decât se estima. Conform aceleiași surse, nici ceilalți candidați la Primăria Capitalei nu reușesc să treacă de 5%.

Există surprize și la primăriile de sector. Potrivit analizelor existente la partide, PSD ar conduce în sectoarele 1 și 4, în timp ce alianța de dreapta este preferată de către bucureștenii din sectoarele 2 și 6. O luptă aprigă este și în sectoarele 3 și 5, astfel că până în acest moment nu se poate vorbi despre o departajare.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde și Fundația „Biroul de Cercetări Sociale“ (BCS) au fost acreditate de Biroul Electoral Central să facă sondaje la ieșirea de la urne la alegerile locale.

CURS va efectua sondaje de opinie la ieșirea de la urne la alegerile locale din București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Craiova, Baia Mare, Oradea, Pitești, Constanța, Ploiești, Focșani, Deva, Alba Iulia, Arad. Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde va activa în București, Craiova, Constanța, Cluj, Iași și Baia Mare. BCS a primit acreditare pentru municipiile Drobeta Turnu Severin, Râmnicu Sărat și în orașul Eforie.

Metode prin care se poate face un sondaj

1. Metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sau cercetarea online. Sistemul CAWI reprezintă o metodă rapidă de colectare a datelor de sondaj pe baza unui chestionar standardizat via paginilor de Internet. Această metodă are câteva avantaje, ce pot deveni utile în campaniile electorale, pentru că pot fi utilizate și cu stimuli audio-video. Aceștia vin sub formă de sigle, afișe, clipuri video, promo-uri sau melodii.

2. Metoda PAPI (Paper and Pen Interviewing) sau cercetarea faţă în faţă este una pusă în practică și la nivelul exit poll-urilor electorale. Metoda PAPI reprezintă o modalitate clasică de colectare a datelor de sondaj, pe baza unui chestionar tipărit, care se aplică față în față la domiciliul persoanelor selectate sau pe cote – categorii de vârsta, educaţie, gen- sau în spațiile publice, cum ar fi ieşirea din magazine.

Cum stau PNL, PSD și USR-PLUS în sondaje

Principala competiție electorală la orice scrutin de alegeri locale se desfășoară pentru Primăria Generală a Capitalei și pentru cele 6 primării de sector. Astfel, a început numerotarea inversă pentru funcția de primar, urmând ca pe seară, după ora 21:00, să aflăm numele celor care ies învingători.

Reamintim că secțiile de votare s-au deschis în această dimineața, de la ora 7:00, și se vor închide la ora 21:00!