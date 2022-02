Primele imagini de la negocierile pentru pace. Ce s-a întâmplat chiar înainte ca jurnaliștii să fie dați afară

Negocierile între Rusia și Ucraina sunt în plină desfășurare, iar a treia rundă stă să înceapă din moment în moment, potrivit spuselor lui Mihail Podolyak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei. Între timp, au apărut și primele imagini de la aceste negocieri care se desfășoară la Belarus, între miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia privind încetarea focului. Imaginile sunt publicate de agenția de presă Nexta.

Negocierile între Rusia și Ucraina sunt încă în desfășurare, între între miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia privind încetarea focului.

După aceea însă, toți jurnaliștii au fost dați afară.

Consilierul preşedintelui ucrainean Mihailo Podoliak a anunţat, printr-un mesaj de tip text, că Negocierile între Ucraina şi Rusia au început la frontiera belarusă.

Este a cincea zi de război în Ucraina, iar Rusia a reluat încă de dimineață bombardamentele asupra principalelor orașe ucrainene, Kiev și Harkov. De asemenea, a fost lovită și o localitate aflată în apropierea capitalei, acolo unde o rachetă a distrus un bloc de locuințe.

Bombardamentele rușilor continuă însă chiar în timpul discuțiilor de pace, ce acum au loc între o delegație rusă și una ucraineană, din care face parte și ministrul Apărării din Ucraina, în Belarus.

Informațiile zilei mai arată că Volodimir Zelenski a cerut UE să primească Ucraina în procedură de urgență. Joe Biden are azi, la ora 18.15, ora României, o conferință telefonică cu aliații și partenerii NATO despre conflictul din Ucraina.

Tot azi, președintele francez Emmanuel Macron, a vorbit separat atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. În discuția avută, președintele Franței a insistat pentru „necesitatea de a ajunge la un acord pentru încetare focului”.

În ce privește partea economică, în urma acestui război rubla rusească se prăbușește. Astfel, moneda națională rusească a scăzut cu 30% după ce Occidentul a anunțat noile sancțiuni. Iar în ce privește pierderile, forțele ucrainene arată că bilanțul pierderilor suferite de armata rusă depășește 5.000 de morți.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations – or rather, just Makey’s speech

„You can feel completely safe,” Makey told meeting participants.

After that, all journalists were kicked out. „I said turn it off, can’t you hear there?” – says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr

