Primele imagini cu Nosfe şi soţia sa la „Chefi la Cuţite”. Cum s-au descurcat şi ce au gătit cei doi în emisiunea de pe Antena 1

Industria muzicală din România este în doliu, după ce rapperul Nosfe a încetat din viață, la vârsta de 37 de ani, în urma unui infarct suferit în dimineața zilei de 16 octombrie, la doar câteva ore după ce a susținut ultimul său concert. Ultima apariție televizată a rapperului va avea loc la Chefi la Cuțite, în ediția de luni, 17 octombrie.

Update luni, 17 octombrie, ora 23:04.

În ediția difuzată luni, 17 octombrie, jurații de la Chefi la Cuțite s-au despărțit de Nosfe și soția lui, Mădălina, regretatul artist părăsind competiția în stagiul de bootcamp.

Mariana Crețan: Am născut, m-am măritat, dar nu am avut așa emoții la acele evenimente, precum am avut acum.

Nosfe: Nu știu ce s-a întâmplat, probabil nu am destul de multe skill-uri încă să merg mai departe.