Primele declarații ale șoferului de pe ambulanță, implicat în accidentul cu 7 morți de la Iași. „Nu am apucat să fac nimic, am văzut doar că mă izbesc în el”

După o săptămână de la tragicul accident de la Iași, în urma căruia 7 persoane și-au pierdut viața, șoferul ambulanței a fost externat din spital și a vorbit despre clipele de groază prin care a trecut.

Maricel Corban a fost externat ieri de la Spitalul Sf. Spiridon, acolo unde a fost dus imediat după producerea accidentului. Nu își aduce aminte fiecare detaliu dinaintea accidentului sau de după accident, probabil din cauza șocului, însă se consideră nevinovat. Oamenii legii au luat în calcul ipoteza în care șoferul ambulanței ar fi pătruns pe contrasens. Cu toate acestea, Maricel a declarat că a mers regulamentar.

”S-a spus că eu am intrat pe contrasens. Cum aș fi putut eu cu ambulanța, de 2 tone, să destabilizez un camion de 20 de tone? Roata de la ambulanță nu s-a rupt și a sărit, el cu camionul mi-a rupt roata. Ce pot eu să vă spun este că, el, cu camionul, era pe contrasens, era pe banda mea. M-a prins fix în curbă, și nu am mai apucat nici să frânez, nici să iau viraj mai mult în dreapta.

Nu am apucat nimic, am văzut doar că mă izbesc în el și am auzit deodată «poc». Se deschisese airbag-ul. Când am ridicat capul și m-am uitat, tirul nu mai era lângă mine, plecase. Când am realizat ce s-a întâmplat, m-am uitat la mine, nu aveam nimic, am întrebat-o pe asistentă în spate, a zis că e totul bine”, a povestit Maricel Corban, șoferul de pe ambulanță, implicat în accidentul de la Bălțați.