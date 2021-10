Primele declarații ale lui Raed Arafat după ce România a solicitat ajutor internațional. „Nu se pune problema transportului bolnavilor!” (exclusiv)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a făcut și primele declarații după ce țara noastră a solicitat ajutor internațional, pentru a trata pacienții cu coronavirus.

În afară de medicamente, țara noastră a mai solicitat și concentratoare de oxigen, care să vină în sprijinul pacienților cu forme grave de covid-19. Iată care sunt primele declarații ale lui Raed Arafat.

“Am facut acest demers pentru ca avem nevoie de el. Producatorul intern de medicamente ne-a anuntat ca nu mai poate face fata comenzilor Si atunci am fost oarecum obligati. Si altii au aplicat la acest mecanism. Avem nevoie de medicamente si de concentratoare de oxigen. Asta vrem in primul rand.

Nu se pune chestiunea transportului de bolnavi de Covid peste hotare. Totusi, in zonele de granita, acolo unde sunt locuri ar putea functiona acest lucru. Am in vedere propunerea recenta primita din partea Ungariei. Dar, repet, e vorba doar despre eventuale locuri libere in spital, in zonele de granita, daca vecinii nostri vor avea disponibilitati!”, Raed Arafat in exclusivitate pentru impact.ro.