Primarul Traian Ogâgău își bate fiicele crunt! Înregistrarea nouă dovedește cruzimea lui: „Dobitoaca dracului, retardată, îţi trag un picior în cap”

Primarul PNL Traian Ogâgău, actual edil al Sângeorz-Băi, care candidează pentru un nou mandat la alegerile locale 2020, își bate crunt fiicele. O nouă înregistrare cu el dovedește cruzimea cu care acesta își tratează copilele. Zilele trecute, un alt filmuleț a circulat prin presă, cu Traian Ogâgău care își pedepsea și umilea fiica minoră dezbrăcată.

Înregistrarea audio care dovedește că Traian Ogâgău își bate fiicele crunt. „Dobitoaca dracului, retardată, îţi trag un picior în cap”

Noua înregistrarea începe cu plânsul unui copil, în timp ce primarul liberal se răsteşte la el. „Gura mică”, spune Traian Ogâgău, în timp ce trânteşte, sparge şi răstoarnă diverse obiecte, într-un acces de furie scăpată de sub control.

În acest timp, o altă voce apare pe înregistrare, care pare a fi tot a unui copil, încearcă să o calmeze pe fată şi îi spune încet: „Linişteşte-te, nu mai plânge, că te bate şi mai tare. Orice ar fi, nu mai plânge, că eu, orice-ar fi, şi dacă mă loveşte tare, nu plâng”.

Copilul este traumatizat și ar fi mulțumit ca Traian Ogâgău să se mute din casă

Traumatizat, copilul din înregistrarea întreabă: „Rămâne acasă? Ce bine ar face să plece, să se mute de la casa asta”. Peste câteva momente mai târziu, printre alte sticle trântite și sparte, bărbatul lansează un potop de înjurături şi ameninţări greu de redat, se pare la adresa întregii sale familii, inclusiv la adresa mamei copilei, de care acesta a divorţat.

„Dobitoaca dracului, retardată! Ordinară şi penală ce eşti. Îţi trag un pumn, un picior în cap”, se aude printre înjurături în care îl invocă pe Dumnezeu, mormântul mamei, dar şi mama celei vizate.

Fosta soție a lui Traian Ogâgău îi ia apărarea acestuia

Cu toate astea, fosta soție a primarului, Florina Ogâgău, îi ia apărarea acestuia. Femeia consideră că oameni răuvoitori vor să-l denigreze în campania electorală pe fostul soț

”Oameni buni, ma simt nevoita sa va transmit aici cateva ganduri avand in vedere situatia iesita de sub control in care a ajuns familia mea in conditiile unei campanii electorale lipsita de umanitate. Va rog sa va limitati judecatile si datul cu parerea in spatiul online fara sa cunoasteti situatia si contextul.

Traiana este bine după ce a fost pedpsită crunt de tată

Asta este o remarca valabila in general, din care toti trebuie sa invatam…ce este cel mai important in situatia noastra este ca Traiana este bine, ea nu a fost afectata de acest incident din familie asa cum se vehiculeaza, atat eu cat si tatal ei, am discutat cu ea si avem grija ca acest incident sa nu aiba repercursiuni in viata ei.

Acum eu va rog sa tineti cont de asta si sa nu mai dati crezare la tot ce se publica scos din context si fara sa cunoasteti omul si situatia. Este inadmisibil sa promovezi acest video, sa te folosesti de un copil in campanie, scopul fiind denigrarea parintelui. In ciuda a ceea ce ati facut va asigur de un lucru, cei trei minunati copii ai nostri au parte de toata iubirea si grija pe care eu si Traian putem sa le-o oferim.

Pe cine vede Florina Ogâgău vinovat de cele întâmplate

D-nul Suciu le ati sucit, le ați învârtit cum ati vrut,dar atâta timp cât a fost despre Traian și campania electorala în care va mâncați ca hienele…nu am zis nimic. Sa va fie rușine pt ce ati făcut, aveți copii de varsta Traianei,….va rog sa nu dați ochii cu mine!”, a scris fosta soție a primarului Traian Ogâgău.

În prima înregistrare, Traian Ogâgău își pedepsește fiica dezbrăcată punând-o să stea în genunchi cu fața la perete și să promită că va fi cuminte. Fata, plângând, promite tot ce-i impune Traian Ogâgău.

Poliția s-a autosesizat în urma înregistrărilor date publicității

Poliția s-a autosesizat în cazul primarului Traian Ogâgău, iar acesta se apără spunând că nimeni nu are dreptul să-i spună cum să-și crească copiii.

„Cine cruță nuiaua își urăște fiul, dar cine-l iubește, are grijă să-l disciplineze, spune un proverb din biblie. De două săptămâni, dragii mei sîngeorzeni, circulă prin orașul nostru un video personal, făcut iarna trecută în concediu, singur cu copiii, la schi, în care fetița mea Traiana, ieșită din duș și dezbrăcată în camera de hotel, era certată de mine, de tatăl ei, nu de altcineva, pentru că a fost neascultătoare în acea perioadă.

Traian Ogâgău crede că nimeni nu poate interveni în viața lui personală

În viața persoanlă a fiecăruia nu se poate băga nimeni, și nu e normal să o folosiți în campanie electorală. Eu nu spun nimănui cum să-și educe copiii, sau să-și crească copiii, însă nici nu cunosc vreun părinte care să nu-și fi certat vreodata copiii.

Când îmi aduc aminte de biata mama, cum mă punea la colț pe coji de nucă sau pe boabe de porumb, pentru că eram neastâmpărat, sau când rupea jorda din gard de-o luam la fugă cât vedeam cu ochii… fiecare dintre noi are astfel de amintiri din copilărie”, a spus Traian Ogâgău.

Ascultă înregistrarea audio DOAR AICI.