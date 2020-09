Fosta soție a primarului PNL care și-a umilit fiica dezbrăcată își apără soțul! Ce s-a întâmplat, de fapt

Fosta soție a primarului PNL care și-a umilit fiica dezbrăcată sare în apărarea soțului, Traian Ogâgău. Soția primarului din Sângeorz-Băi susține că fiica nu a fost afectată de „acest incident de familie” și acuză o acțiune de denigrare în campania electorală a alegerilor locale 2020.

Fosta soție a primarului din Sângeorz-Băi sare în apărarea lui, după ce acesta și-a umilit fiica dezbrăcată. Adevărul despre Traian Ogâgău

Mesajul fostei soții a primarului a fost publicat pe pagina personală de Facebook a acesteia și preluat și de primarul Sângeorz-Băi, Traian Ogâgău. Femeia spune că fiica ei nu a fost afectată de faptul că a fost umilită de tată, care a pus-o să stea dezbrăcată cu fața la perete și cu mâinile ridicate, pentru a o forța să își ceară scuze.

De asemenea, mama fetei spune că este vorba despre „un incident de familie” dar de care fata nu a fost afectată. „Este inadmisibil sa promovezi acest video, sa te folosesti de un copil in campanie, scopul fiind denigrarea parintelui. In ciuda a ceea ce ati facut va asigur de un lucru, cei trei minunati copii ai nostri au parte de toata iubirea si grija pe care eu si Traian putem sa le-o oferim”, susține fosta soție a primarului Traian Ogâgău.

De vină este campania electorală lipsită de umanitate

Fosta soție a lui Train Ogâgău aruncă vina celor întâmplate pe o campanie electorală lipsită de umanitate. ”Oameni buni, ma simt nevoita sa va transmit aici cateva ganduri avand in vedere situatia iesita de sub control in care a ajuns familia mea in conditiile unei campanii electorale lipsita de umanitate. Va rog sa va limitati judecatile si datul cu parerea in spatiul online fara sa cunoasteti situatia si contextul.

Asta este o remarca valabila in general, din care toti trebuie sa invatam…ce este cel mai important in situatia noastra este ca Traiana este bine, ea nu a fost afectata de acest incident din familie asa cum se vehiculeaza, atat eu cat si tatal ei, am discutat cu ea si avem grija ca acest incident sa nu aiba repercursiuni in viata ei.

Soția primarului, supărată că imaginile sunt folosite în campania electorală

Acum eu va rog sa tineti cont de asta si sa nu mai dati crezare la tot ce se publica scos din context si fara sa cunoasteti omul si situatia. Este inadmisibil sa promovezi acest video, sa te folosesti de un copil in campanie, scopul fiind denigrarea parintelui. In ciuda a ceea ce ati facut va asigur de un lucru, cei trei minunati copii ai nostri au parte de toata iubirea si grija pe care eu si Traian putem sa le-o oferim.

D-nul Suciu le ati sucit ,le ați învârtit cum ati vrut,dar atâta timp cât a fost despre Traian și campania electorala în care va mâncați ca hienele…nu am zis nimic. Sa va fie rușine pt ce ati făcut, aveți copii de varsta Traianei,….va rog sa nu dați ochii cu mine!”, a scris fosta soție a primarului Traian Ogâgău.

Train Ogâgău mai vrea un mandat la primăria Sângeorz-Băi

Traian Ogâgău este actualul primar PNL în orașul Sângeorz-Băi și candidează pentru un nou mandat la alegerile locale 2020, care vor avea loc pe 27 septembrie. Astfel, un video în care acesta își umilește fiica minoră, ținând-o la perete, în genunchi, dezbrăcată și cu mâinile ridicate, a fost dat miercuri publicității.

În filmuleț se vede și se aude cum fetița repetă mecanic, printre lacrimi, ceea ce-i cere tatăl său. „Nu mai sunt obraznică. Nu mai supăr pe mama și pe tata. O să fac exerciții și o să învăț. Sunt cea mai obraznică fată din hotelul ăsta”, spune fetița în timp ce tatăl îi cere să nu-și lipească mâinile de perete.

Ce spune Traian Ogâgău despre incident

După ce filmul a apărut în presă, Traian Ogâgău a avut mai multe reacții pe Facebook, justificându-și atitudinea ca pe un drept al său de tată.

„Copiii sunt totul în viața mea, în viața noastră, și suntem responsabili de educația pe care le-o dăm. Îi iubim când ne fac bucurii dar și când mai greșesc, însă nimeni, dar nimeni nu se poate băga în viața nimănui să ne spună cum să îi creștem, cum să îi educăm sau cum să îi mustrăm atunci când greșesc”, a spus Traian Ogâgău.

Autoritățile statului s-au sesizat din oficiu

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a cerut Direcţiei pentru Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud sesizarea organelor de cercetare penală în cazul primarului din localitatea Sângeorz-Băi. În plus, autoritatea a cerut verificarea situației minorei în familie.