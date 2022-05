„Primarul Piedone nu are absolut nicio vină”. Ce dezvăluiri a făcut Ponta, după ce edilul a fost condamnat la 4 ani de închisoare

Victor Ponta vine cu o primă reacție după sentința primită astăzi, 12 mai, de Cristian Piedone. Politicianul susține că primarul Sectorului 5 din Capitală nu are ,,absolut nicio vină.” Cel din urmă a fost condamnat la 4 ani de închisoare în Dosarul Colectiv pentru abuz în serviciu, arată Curtea de Apel. ,,Știm toți că Tragedia de la “Colectiv” a fost folosită în scop politic pentru înlocuirea unui Guvern”, a mai subliniat el.

Acesta a scris că tragedia a fost folosită în scop politic pentru înlocuirea unui Guvern. De asemenea, cel din urmă a subliniat că este cunoscut faptul că primarul Sectorului 5 din Capitală nu este vinovat.

,,Stim toti ca Tragedia de la “Colectiv” a fost folosita in scop politic pentru inlocuirea unui Guvern ( altfel trecea , ca multe alte tragedii) . Din acest motiv nimeni nu a fost, de atunci si pana azi, interesat sa afle adevarul sau sa faca dreptate! Stim toti ca Primarul Piedone nu are absolut nicio vina ( daca era “Colectiv” la Sibiu sau la Cluj nu cred ca era bagat Primarul la inchisoare) . Stim toti ca acum ard oamenii in Spitale si nimeni nu pateste ceva .

Stim toti ca si azi se organizeaza concerte in subsoluri si locatii total inadecvate. Stim toti ca nu am mai vrut sa auzim de “Colectiv” ca sa nu ne aducem aminte de manipularea si modul in care vietile pierdute au fost folosite cu cinism. Stim toti ca acum “Coruptia NU MAI ucide” , nici minciuna, prostia, incompetenta si nesimtirea. I-am bagat pe Piedone si pe patronii Clubului la inchisoare si mergem mai departe ca si cand nu a existat nimic. Extrem de trist!”, a fost mesajul lui Victor Ponta de pe rețelele de socializare.