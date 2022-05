Prima reacție a lui Piedone, după ce a primit 4 ani de închisoare. „I-am deranjat, că le-am stricat pușculițele”

Cristian Piedone a fost condamnat la 4 ani de închisoare în Dosarul Colectiv. Patronii clubului au primit pedepse între 6 și 11 ani de închisoare. Politicianul este acuzat de abuz în serviciu, potrivit sentinței definitive a Curții de Apel. De asemenea, el nu va mai putea fi ales în funcții publice pentru 5 ani. Iată prima reacție a sa după aflarea veștii! ,,Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!”, a subliniat el în cadrul unui mesaj de pe rețelele de socializare.

Primarul Sectorului 5 din Capitală a fost condamnat în cursul zilei de joi, 12 mai, la 4 ani de închisoare cu executare în Dosarul Colectiv pentru abuz în serviciu.

De asemenea, cel din urmă nu mai are dreptul de a fi ales în funcții publice pentru 5 ani. În același dosar sunt condamnați și cei trei patroni ai clubului la pedepse de peste 6 ani de închisoare.

Politicianul susține că este nevinovat și că adevărații oameni care ar trebui să plătească se află încă în libertate. Mai mult decât atât, el a subliniat într-un mesaj din mediul online că a deranjat multe persoane, astfel ajungându-se în postura în care se află.

Acesta a mai scris că mulțumește oamenilor care au fost alături de el în anii plini de incertitudini și i-a îndemnat pe români să iasă la vot. Cel din urmă își dorește ca ei să își aleagă un primar demn și drept care să îi respecte și să îi iubească.

,,M-au luat… NEVINOVAT

Ca pe un câine m-au chinuit și m-au tăvălit șase ani și jumătate!

Zilnic mi-au picurat amar și boală în trup și în familie!

M-au vânat pe unde m-au prins.

Că i-am deranjat, că le-am stricat pușculițele…

Rămâneți cu bine, oameni buni!

Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați rămas alături în toți anii aceștia grei!

Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!

Dumneavoastră, cetățenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate și fericire!

Povestea noastră se oprește aici, din păcate.

A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat… !

Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate!

Am crezut în visuri, am împlinit visuri!

Am dovedit că putem face imposibilul… posibil!

Va iubesc! ❤️

Să ieșiți la vot când vor fi alegeri!

Să vă alegeți un primar drept, care să vă respecte!

Un primar demn și muncitor, care să vă merite!

Cu multă dragoste, Piedone❤️

…

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedați în clubul Colectiv și pentru cei răniți în acea fatidică noapte:

Piedone merge la pușcărie NEVINOVAT!

Adevărații vinovați pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!!

Vă veți convinge!”, a postat Cristian Piedone pe rețelele de socializare.