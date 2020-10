Primarul din Sângeorz Băi, agresiv cu fiicele sale, a rămas fără mandat. Ce se va întâmpla acum cu el

Traian Ogâgău, primarul care s-a filmat în timp ce își umilea fiica a rămas făr noul mandat de primar. Decizia Prefectului de Bistriţa-Năsăud a fost anunțată astăzi. Oficialul a semnat demiterea acestuia după ce Instanța l-a judecat pe fostul primar din Sângeorz Băi.

La începutul lunii septembrie au apărut în spațiul public imagini cu Traian Ogâgău, primarul din Sângeorz Băi, umilindu-și una din fiice. Opinia publică a reacționat atunci, dar oficalii PNL nu au reacționat sub nicio formă. Au venit alegerile locale, iar Traian Ogâgău a câștigat un nou mandat de primar. Ceea ce Ogâgău nu știa, este faătul că judecătorii din Bistrița-Năsăud l-au luat în vizor, acum condamnându-l la un an de închisoare cu suspendare. Problema este că demiterea venită din partea Prefectului este pe vechiul mandat, nu pe cel recâștigat acum.

Deși condamnat la un an de închisoare cu suspendare, Judecătoria din Bistrița-Năsăud nu i-a validat încă noul mandat. Cel puțin așa a declarat avocatul George Gaftone, spunând că ordinul vizează mandatul primarului din perioada 2016-2020. Conform portalulului instanței, pe site-ul Judecătoriei Năsăud apare cererea lui Ogâgău de validare. Surse spun că este posibil ca instanța să nu valideze noul său mandat, notează sursa citată.

Primarul demis a reacționat la decizia judecătorilor, pe contul său de facebook, declarând că:

”Ținând cont de evenimentele din ultimele zile, aud că intenționați să faceți o adunare mâine seară pentru susținerea mea. Vreau să fac apel la calm și răbdare, până la finalizarea demersurilor legale. Consider că nu este cazul și nici momentul pentru așa ceva și să avem încredere în bunul Dumnezeu și în justiție dragii mei, până la capăt! Am trecut noi prin și mai grele momente dar împreună am reușit întotdeauna. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și implicare!”, a scris pe Facebook Ogâgău.