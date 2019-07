Primarul din Maramureș care a renunțat la pensia specială prin declarația notarială. A făcut public documentul

Lucian Morar, primar al orașului Ulmeni din Maramureș, a renunțat la pensia specială pe care urma să o primească după adoptarea Codului Administrativ printr-o declarație notarială.

Lucian Morar a renunțat la pensia specială prin cadrul unei declarații notariale. Acesta a susținut că indemnizația pentru limita de vârstă care se acordă: foștilor primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de consilii județene este furt. Prin urmare, îi cere lui Gabriel Zetea, președinte CJ Maramureș, și lui Cătălin Cherecheș, primar la Baia Mare, să facă gestul înfăptuit de acesta, dacă nu ceva similar. „Pe data de 8 iulie 2019 am semnat în faţa unui notar public hârtia prin care am autentificat că eu renunţ la pensia specială pe care o consider un furt.

Astfel, prin încheierea de autentificare nr. 2439, eu, Lucian Morar, luând în considerare intrarea în vigoare, la data de 01.01.2020, a prevederilor art. 210 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, în calitatea mea de primar al oraşului Ulmeni, judeţ Maramureş, declar pe propria răspundere şi în deplină cunoştinţă de cauză că renunţ de bunăvoie, definitiv şi irevocabil la dreptul conferit de lege privind indemnizaţia lunară pentru limită de vârstă (pensia specială) de care aş putea beneficia în urma mandatelor de primar şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş. Am dorit să dau această declaraţie pentru a fi luată în considerare la calcularea drepturilor mele băneşti sau oriunde va fi nevoie”, a spus Lucian Morar, într-un comunicat de presă dat publicității.

Primarul orașului Ulmenia afirmat și că pensiile trebuie să fie acordate strict pe baza principiului contributivității și cere celorlalși aleșilor locali din Maramureș să facă același lucru. Lucian Morar afirmă că a îndemnat public, prin mesaje, „renunțarea la pensiile speciale pe: domnul Gabriel Valer Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş şi pe domnul Cătălin Cherecheş, primarul Municipiului Baia Mare) să îmi urmeze exemplul şi să facă front comun în faţa acestui abuz îndreptat împotriva românilor de rânddomnul Gabriel Valer Zetea, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş şi pe domnul Cătălin Cherecheş, primarul Municipiului Baia Mare) să îmi urmeze exemplul şi să facă front comun în faţa acestui abuz îndreptat împotriva românilor de rând”, conform sursei citate.