Primarul Capitalei, anunț de ultimă oră! Ce se întâmplă, în această iarnă, cu furnizarea de căldură și apă caldă. Decizie radicală după falimentul RADET

Asa cum am declarat in repetate randuri, bucureștenii vor avea apă caldă și căldură in ciuda intrarii in faliment a RADET. Am luat măsuri din timp pentru acest lucru. Astazi, in sedinta Consiliului General, propun 2 proiecte de hotarare prin care activitatea Regiei va fi preluată in 90 de zile de Compania Municipală Termoenergetica si vor fi demarate procedurile pentru achiziționarea de energie termică de catre Companie pentru zonele deficitare din Bucureşti, repectiv Pipera — Aviaţiei şi Colentina — Fundeni.Reamintesc că am preluat RADET, în 2016, în insolvență de facto, o Regie in moarte clinica, aflata intr-o stare de degradare accentuata, care functiona in sistem de avarie, cu angajati care luptau in fiecare zi sa tina in viata conducte care depasisera 50 de ani. În mandatul meu, pierderile financiare ale RADET au scăzut cu 81% si am inițiat cea mai amplă campanie de reparații și înlocuiri de subansamble tehnice din ultimii ani. Au fost inlocuiti aproximativ 180 kilometri de conductă pe circuitele primar şi secundar si procesul va continua anul viitor. Îi asigur pe bucureșteni si că subvenția la căldură va fi plătită în continuare de Primăria Capitalei la același nivel.

Publicată de Gabriela Firea pe Joi, 14 noiembrie 2019