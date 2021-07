Culiță Sterp trăiește cele mai frumoase momente! Artistul poate să își strângă băiețelul în brațe, dar nu a uitat de fani. Acesta le-a dezvăluit totul despre prima zi de viață a fiului pe care îl are împreună cu Daniela Iliescu.

Culiță Sterp a trecut prin emoții imense în momentul în care Daniela Iliescu a adus pe lume un minunat băiețel. Artistul nu și-a putut abține lacrimile și a documentat fiecare clipă pentru fanii ce abia așteptau să îl vadă tătic.

Cunoscutul artist a renunțat la participarea sa la Survivor România pentru a se asigura că o să fie alături de partenera lui în unul dintre cele mai importante momente din viață. Se pare că decizia sa tristă pentru telespectatori a fost una corectă!

Cântărețul le-a pregătit un videoclip de zile mari fanilor săi de pe Youtube, în care a prezentat tot ce s-a întâmplat la spital, dar și cum a reacționat familia lui în momentul în care el și Daniela Iliescu au ajuns cu bebelușul acasă.

Bineînțeles, mulți au rămas surprinși în momentul în care l-au observat pe temutul concurent de la Survivor România extrem de emoționant, plângând în pumni. Ba chiar, el a făcut și câteva dezvăluiri inedite despre băiețel.

„Nu știu, am un… nu stiu, îmi vine să rând, să plâng. Abia aștept să îi văd fața. Am niște emoții mai mari decât ale Danielei. Yey, s-a născut ăla micu’. Am fost mai devreme și l-am văzut.

Nu știu ce să fac, îmi vine să plâng. Doamne! Vai, ce buze mari are, exact ca mine, și năsucul lui… Vai, am fost să îl văd, dar nu mă lasă să stau acolo.

E Daniela cu el, eu aștept în salonul ei. Doamne, îți multumesc din toată inima mea! Are 4 kg, oameni buni. Cum credeți că îl cheamă?”, au fost câteva dintre dezvăluirile făcute de Culiță Sterp.