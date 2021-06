Cu cine seamănă fiul lui Culiță Sterp, de fapt. Mama Geta a spus adevărul: ”E leit”

Culiță Sterp se bucură de emoții cât casa, dar din cale afară de frumoase. Cunoscutul manelist și-a strâns pentru prima dată în brațe fiul. Cu cine seamănă primul moștenitor al fostului concurent de la emisiunea „Survivor România 2021”? Mama Geta a venit cu detalii.

Culiță Sterp a reușit să ajungă rapid în topuri și în inimile românilor. Acesta a avut succes încă de la prima piesă, iar ulterior caracterul său a devenit unul foarte apreciat de fani. Cei care au ajuns să-l iubească l-au văzut mai apoi în proiectul ‘Survivor România 2021’, concurs de unde a ales să plece din cauza gândurilor pentru ceea ce se întâmplă acasă.

Cântărețul a acceptat propunerea de a participa la emisiunea din Republica Dominicană cu gândul că nu va rezista mult, dar iată că punctele aduse echipei l-au făcut să rămână în show preț de cinci luni și puțin, timp în care iubita lui a rămas să-și poarte singură de grijă ei și bebelușului pe care îl poartă în pântece.

Vedeta nu a mai putut continua din cauza presiunii și a gândului că nu va fi alături de mama copilului său în momentul în care acesta va veni pe lume. Deși mulți au criticat atunci decizia bărbatului, iată că de ieri primește felicitări în continuu pe rețelele de socializare și nu numai.

Cunoscutul fost Faimos se bucură de pe data de 17 iunie de rolul de tată. Daniela Iliescu a născut, iar ambilor li s-a satisfăcut dorința și au fost trup și suflet alături de primul membru al familiei. Într-o intervenție la ‘Teo Show’, mama Geta a mărturisit cu cine seamănă băiețelul.

„Avem un voinic de 4 kilograme, seamănă cu Culită leit. Nu mi-au cerut încă sfaturi. Abia duminică o să vină de la Cluj, se simt bine amândoi, Daniela a născut natural. A născut în doar două oră jumate. Ne bucurăm tare mult.

Nu mai am răbdare să îi văd, să îl iau în braţe pe cel mic. E atât de frumos, e minunat. E multă fericire, mai ales că e şi băieţel. Nu m-am băgat în nimic, e treaba lor, botezul o să fie în septembrie iar nunta, dacă ne ajută Dumnezeu, nici la anul”, a glumit mama Geta, la Teo Show.

„Astăzi 17 Iunie , am văzut cum arată fericirea , până acum pot spune că am trăit degeaba! Nu se poate descrie în cuvinte acest sentiment , aceste trăiri, pe care vă doresc tuturor să le simțiți , pt că vă schimbă viața cu adevărat ❤️ 4 kg si 55 de cm, atât are fericirea noastră întruchipată într-un îngeraș de băiat , pe care l-a adus pe lume cea mai frumoasă si cea mai iubită mămică din lume @daniela.iliescu ! Vă iubește tata și o să facă tot ce-i stă în putere să aveți o viața frumoasă și să nu vă lipsească nimic! ❤️”

Culiță Sterp (Sursa: instagram.com)