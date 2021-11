Prima sărbătoare mare din luna noiembrie. Când are loc ziua sfinților Mihai și Gavril

Potrivit Calendarului creștin Ortodox, în luna noiembrie sunt două sărbători de mare importanță, marcate cu cruce roșie, în afară de duminici. Printre acestea se numără și cea a Sfinților Mihail și Gavril. Iată când va avea loc ziua Sfinților Mihail și Gavril.

Prima sărbătoare mare din luna noiembrie este cea a Sfinților Mihail și Gavril. Aceasta este marcată cu cruce roșie. Conform Calendarului Creștin Ortodox, aceasta are loc în fiecare an pe data de 8 noiembrie. În acest an această mare sărbătoare pică într-o zi de luni.

Numele acestor doi sfinți vine din limba ebraică și au semnificații diferite. Astfel, numele Arhanghelului Gavriil, înseamnă „Dumnezeu este puterea mea”, iar cel ai Arhanghelului Mihail se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu”.

Iată cum arată luna noiembrie potrivit Calendarului Creștin Ortodox, precum și care este prima sărbătoare mare din lună:

Luni 1 noiembrie– Sfinții doctori fără de arginți Cosma și Damian

Marți 2 noiembrie – Sfântul Gavriil cel nebun pentru Hristos; Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Agapie

Miercuri 3 noiembrie – Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala Post

Joi 4 noiembrie – Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare

Vineri 5 noiembrie – Sfinții Mucenici Galaction și Epistimi Post

Sâmbătă 6 noiembrie – Sfântul Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului

Duminică 7 noiembrie – Sfinții 33 de Mucenici din Melitina – Ap. Efeseni II, 14-22Ev. Luca VIII, 41-56glas 3, voscr. 9.

Luni 8 noiembrie † – Soborul Sfinților Mihail și Gavriil

Marți 9 noiembrie † – Sfântul Nectarie Taumaturgul, vindecătorul de cancer

Miercuri 10 noiembrie – Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cuart Post

Joi 11 noiembrie † – Sfântul Mina

Vineri 12 noiembrie † – Sfântul Atanasie Todoran Post

Sâmbătă 13 noiembrie † – Sfântul Ioan Gură de Aur

Duminică 14 noiembrie – Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului; Sfântul Apostol Filip; Sfântul Grigorie Palama – Ap. Efeseni IV, 1-7Ev. Luca X, 25-37glas 4, voscr. 10.

Luni 15 noiembrie † – Începutul Postului Nașterii Domnului; Sfântul Paisie de la Neamț Post

Marți 16 noiembrie – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei Dezlegare la ulei și vin

Miercuri 17 noiembrie – Sfântul Grigorie Taumaturgul, Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul și Zaharia Post

Joi 18 noiembrie – Sfântul Mucenic Platon Dezlegare la ulei și vin

Vineri 19 noiembrie – Sfântul Proroc Avdie Post

Sâmbătă 20 noiembrie † – Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul

Duminică 21 noiembrie † – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Ap. Evrei IX, 1-7Efeseni V, 9-19Ev. Luca X, 38-42XI, 27-28Luca XII, 16-21glas 5, voscr. 11 Dezlegare la pește.

Luni 22 noiembrie – Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Post

Marți 23 noiembrie † – Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Valcea Dezlegare la ulei și vin

Miercuri 24 noiembrie – Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei Post

Joi 25 noiembrie † – Sfânta Muceniță Ecaterina Dezlegare la ulei și vin

Vineri 26 noiembrie – Sfântul Stelian Post

Sâmbătă 27 noiembrie – Sfântul Mucenic Iacob Persul Dezlegare la pește

Duminică 28 noiembrie – Sfântul Stefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh – Ap. Coloseni III, 12-16Ev. Luca XVIII, 18-27glas 6, voscr. 1.

