Prima reacție după imaginile uluitoare cu Lidia Buble și fostul fotbalist. Ce a spus bărbatul: e aproape clar că s-a întâmplat ceva

Fostul fotbalist Costin Gheorghe, fratele cântăreței Elena Gheorghe, a făcut primele declarații după ce au apărut în presă imagini cu el și Lidia Buble, stând îmbrățișați, în mașină. Episodul sentimental dintre cei doi ar fi avut loc anul trecut, în perioada când solista era într-o relație cu Răzvan Simion.

Contactat de reporterii CanCan, Costin Gheorghe a fost rezervat în declarații, evitând să vorbească pe larg despre tipul de relație pe care îl are cu Lidia Buble. Fratele Elenei Gheorghe a spus, însă, și de ce ezită să detalieze episodul.

„Eu am niște principii de familie. Nu îmi plac genul acesta de știri și din acest motiv evit pe cât se poate viața mondenă. Eu nu vorbesc despre viața mea privată și nu vreau sa comentez acest subiect”, a declarat Costin Gheorghe pentru sursa menționată.

Costin Gheorghe a divorțat de fosta soție, Adriana, în urmă cu aproape doi ani. Cei doi au rămas în relații bune de dragul fetei lor, Ema. După despărțirea de fostul fotbalist, Adriana și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr afacerist.

Întâmplător sau nu, Răzvan Simion a postat un Insta Story imediat ce s-a aflat de fotografiile cu pricina. Matinalul de la Antena 1 a pus o melodie a trupei Holograf, al cărui refren suna sugestiv: „Dacă pot să zâmbesc, grijile s-au dus!”.

Răzvan Simion și Lidia Buble s-au despărțit la începutul acestui an, după aproape cinci ani de relație. Cel care a anunțat despărțirea a fost prezentatorul de la Antena 1, pe Instagram, cu un mesaj emoționant despre fosta parteneră, în care le-a mărturisit tuturor, pe scurt, că relația lor a ajuns la final.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine. Am învățat să îi iert pe ceilalți, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman.

Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi foști iubiți, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept”, este o parte din mesajul lui Răzvan Simion.