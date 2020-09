Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în sferturi la Roma. Ce schimbare tactică i-a adus victoria

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA Premier 5 de la Roma, după ce a învins-o pe Dayana Yastremska, scor 7-5, 6-4. A fost un meci în care a trebuit să facă faţă ofensivei totale a tinerei sale adversare. Dar Yastremska, 20 de ani, a comis şi foarte multe erori neforţate. Iar Simona Halep a profitat şi s-a impus în minimum de seturi.

„A fost dificil. Mă așteptam la acest lucru deoarece este o jucătoare care lovește foarte puternic mingea și nu prea știi unde lovește. E greu să returnezi astfel de mingi. Mi-am revenit, am schimbat un pic jocul, am jucat mai departe și am încercat să înalț mingile un pic. După ce s-a dereglat un pic, am început să fiu și eu mai agresivă. Serviciul ei este foarte greu de returnat, are un kick extraordinar. Este foarte tânără, foarte buna și meciurile contra ei sunt destul de grele. Am servit foarte bine astăzi, încet, încet îmi reglez ritmul”, a spus Simona Halep la Digi Sport.