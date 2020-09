Cu cine joacă Simona Halep în sferturi la Roma. Și-a aflat adversara

Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la WTA Roma, după ce a învins-o pe Dayana Yastremska, scor 7-5, 6-4. Va juca mâine pentru accederea în semifinalele competiţiei, contra Yuliei Putintseva, din Kazahstan, locul 30 în clasamentul WTA. Putintseva a obţinut o victorie neaşteptată astăzi, în faţa conaţionalei sale, Elena Rybakina, clasată pe 18 în lume. A fost 4-6, 7-6, 6-2 scor final.

Yulia Putintseva, adversara Simonei Halep din sferturile de finală de la Roma. E specializată în jocul pe zgură

Simona Halep a jucat o singură dată în carieră împotriva Yuliei Putintseva. S-a întâmplat la ediţia din acest an a Australian Open. A fost atunci o victorie clară a româncei, în optimile de finală, scor 6-1, 6-4. Doar că lucrurile nu vor fi la fel de simple la Roma. Pentru că Putintseva este o jucătoare cu un joc pliat excelent pentru o suprafaţă lentă, aşa cum este zgura. Nu are un serviciu puternic şi dă puţine lovituri direct câştigătoare într-un meci. Dar are capacitatea de a rezista în raliurile lungi. Putintseva a salvat 17 mingi de break în partida contra Rybakinei. Aşa că Simona Halep va avea nevoie de multă răbdare sâmbătă.

Yulia Putintseva a demonstrat că este în mare formă pe parcursul acestui turneu. A trecut în turul 2 de Petra Martic, favorită 9, scor 6-3, 6-7, 6-4. Iar în runda inaugurală a învins-o pe Rebecca Peterson, scor 6-2, 6-4. Simona Halep a avut bye în runda inaugurală, iar în turul 2 a dispus de Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-4.

Yulia Putintseva are un singur titlu WTA în carieră, obţinut chiar pe zgură. În 2019, la Nurnberg. A pierdut alte două finale, la Guangzhou, în 2018, şi la Sankt Petersburg, în 2017. Şi cea mai bună performanţă a carierei la un Grand Slam a fost obţinută tot pe zgură. A ajuns de două ori în sferturile de finală de la Roland Garros, în 2016 şi 2018.