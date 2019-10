Raed Arafat, la Parchetul General. Șeful DSU, audiat în dosarul Colectiv. Ce i-au făcut rudele victimelor când l-au văzut

Raed Arafat a fost audiat azi, 22 octombrie, la Parchetul General, în dosarul Colectiv. Din păcate pentru șeful DSU, familiile victimelor nu l-au întâmpinat bine deloc. Așteptat de prea multe persoane, Raed Arafat a preferat să nu facă declarații.

Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență a ajuns azi la sediul Parchetului General în jurul orei 12:00, unde este parte a dosarului tragediei din Clubul Colectiv. Cel mai sigur nu s-ar fi așteptat ca în fața instituției să-l aștepte atât de multe rude ale familiilor victimelor care să-i ceară explicații, după patru ani de la carnagiu. „Alexandru Hogea, vă spune ceva?”, l-a întrebat Narcis Hogea, tatăl celei de-a 60-a victimă, pe Raed Arafat. În acest timp, o femeie striga din răsputeri către șeful DSU: „criminalule”.

Odată ajuns la Parchetul General, Arafat a ales să nu facă nicio declarație. Acesta a ajuns în vizorul procurorilor după ce părinții victimelor și supraviețuitorilor tragediei au făcut nenumărate plângeri și au acuzat autoritățile de neglijență și ucidere în culpă. Zeci de persoane se află și acum sub tratament pentru a-și îngriji rănile, la 4 ani de evenimentul tragic ce a pus doliu pe România, 4 ani în care nu s-a strigat niciun vinovat. Un număr de 65 de tineri, artiști, fotografi, jurnaliști, studenți, olimpici au murit parcă de nicăieri.

“Părul meu era deja aprins și începusem să simt cum mă frige pe spate. Era deja beznă. Se auzeau zgomote macabre. Gemete, urlete. La intrare era un maldăr de oameni pe care călcai dacă voiai să te salvezi. Deși erau oameni peste mine, cineva a reușit să mă tragă afară. Ajunsă afară, am început să țip după prietenul meu. M-am certat cu mulți prieteni la momentul respectiv. Am stări de nervozitate pe fondul tragediei. Am stări depresive când îmi amintesc. În mod categoric nu mai sunt așa cum eram înainte”

Ruxandra Marin, supraviețuitoare a tragediei Colectiv