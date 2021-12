Prima reacție a lui Eduard Novak după retragerea Ana Mariei Popescu, cea care l-a lăsat cu mâna întinsă în vară VIDEO

Prima reacție a lui Eduard Novak după retragerea Ana Mariei Popescu. Marea spadasină și-a anunțat, marți, retragerea din activitatea de sportivă. Printre primii care au reacționat la această veste a fost și ministrul Sportului, Eduard Novak. El și Ana Maria Popescu au avut un duel verbal încins, astă-vară, după obținerea medaliei de argint la Jocurile Olimpice de la Tokio de către campioana română.

Prima reacție a lui Eduard Novak după retragerea Ana Mariei Popescu. Marți, multipla medaliată olimpică la spadă și-a anunțat retragerea din activitate. Marea campioană a fost desemnată de cinci ori drept cea mai bună spadasină în lume, în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021. Anunțul a venit imediat după ce Ana Maria Popescu a terminat pe locul 2 la Cupa Mondială din Dubai.

Eduard Novak, ministrul Sportului, a fost printre primii care au reacționat la anunțul Ana Mariei Popescu. Cei doi au fost protagoniștii unui duel verbal, astă-vară, în timpul Jocurilor Olimpice 2020, după ce spadasina a criticat subfinanțarea sportului românesc. La rândul său, Novak a replicat că indiferent de buget, Popescu nu ar fi câștigat medalia de aur.

Vicecampioana olimpică de la Tokio a făcut, la revenire în țară, un gest care a stârnit multe comentarii. Ea a ignorat mâna întinsă de Novak, care o aștepta la aeroport, la întoarcere. Momentul a fost surprins într-o filmare de cineva care se afla la fața locului și postat chiar pe contul de Facebook al ministrului.

„Am dat mâna cu ministrul când mi-a înmânat florile și diploma, dar am făcut acel gest, să nu dau mâna când am ieșit din avion, pentru că așa am simțit. Am dat frâu liber emoțiilor. A fost un gest de revoltă. Așa am simțit să mă port în secunda aceea”, și-a motivat gestul Ana Maria Popescu în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.