Cine a făcut publice imaginile cu Ana Maria Popescu refuzând să dea mâna cu ministrul Eduard Novak. S-a aflat abia acum VIDEO

Cine a făcut publice imaginile cu Ana Maria Popescu refuzând să dea mâna cu ministrul Eduard Novak. Vicecampioana olimpică de la Tokio a stârnit multe comentarii după gestul făcut pe aeroportul Henri Coandă, la revenirea în țară de la Jocurile Olimpice. Ea a ignorat mâna întinsă de Novak, care o aștepta la întoarcere. Totuși, ulterior, în Salonul Oficial, cei doi și-au strâns mâinile. Dar prima atitudine a Anei Maria Popescu a stârnit vâlvă, mai ales că a fost surprins într-o filmare de cineva care se afla la fața locului.

Ana Maria Popescu și ministrul Novak au intrat într-un duel verbal, după ce spadasina a criticat subfinanțarea sportului românesc. La rândul său, Novak a replicat că indiferent de buget, Popescu nu ar fi câștigat medalia de aur. Pe acest fond s-a produs și revenirea, apoi gestul campioanei la adresa ministrului. În emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, Ana Maria Popescu i-a dezvăluit lui Ovidiu Ioanițoaia că știe cine a făcut publice imaginile de la momentul controversat de la aeroport.

Ana Maria Popescu a regretat, ulterior, gestul făcut față de ministru și și-a cerut scuze de la acesta. La rândul său, Novak a făcut același lucru vizavi de declarațiile neinspirate date anterior. Dar problema filmării de la aeroport a rămas, iar campioana spune că știe ale cui erau imaginile difuzate, apoi, pe o rețea de socializare.

Am dat mâna cu ministrul când mi-a înmânat florile și diploma, dar am făcut acel gest, să nu dau mâna când am ieșit din avion, pentru că așa am simțit. Am dat frâu liber emoțiilor. A fost un gest de revoltă. Așa am simțit să mă port în secunda aceea.

Ce mi se pare mie trist, dar faptul e consumat, este că acele imagini știu ale cui erau, presa nu a avut acces acolo și era doar cineva care le-a dat. Cineva care nu a vrut să stingă acest conflict. Pentru mine oricum faptul este consumat”, a declarat Ana Maria Popescu la „Prietenii lui Ovidiu”.