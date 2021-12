Ana Maria Popescu se retrage din sport. Lovitură pentru scrima românească, anunțul oficial

Ana Maria Popescu vrea să se retragă din sport! Celebra sportivă vine cu o lovitură uriașă pentru scrima românească. Fanii acesteia au fost șocați de anunțul oficial al său. Ea se retrage din scrimă după două decenii.

Una din cele mai bune sportive la scrimă din România și nu numai și-a anunțat recent retragerea. Ana Maria Popescu a anunțat oficial că își încheie activitatea. Aceasta va rămâne în amintirea tuturor drept cea mai bună spadasină din lume în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

Ultima competiție oficială pentru sportivă a fost Cupa Mondială de scrimă de la Dubai unde a ocupat locul 2. În cursul zilei de marți a reușit să șocheze pe toată lumea cu anunțul său la care nimeni nu se aștepta.

Ea a postat un video pe pagina personală de YouTuhe în care a anunțat că renunță oficial la sportul de performanță pe motiv că nu simte să meargă mai departe ca sportivă.

Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe”, a detaliat sportiva.

Aceasta a susținut că totul doare foarte tare, dar că este momentul să înceapă o nouă viață departe de sala de sport. De asemenea, ea a povestit tuturor vorbele spuse de mama sa în momentul în care a revenit de la primul campionat național unde s-a întors penultima.

De asemenea, cea din urmă a încheiat mesajul cu mulțumiri pentru oamenii cu care a colaborat și pentru românii care s-au mândrit cu ea în tot acest timp și au sprijinit-o moral cu mesaje care mai de care mai frumoase.

„Ţin să vă mulţumesc tuturor pentru sprijin, tuturor oamenilor cu care am colaborat de-a lungul timpului, oamenii cu care am crescut, cu care am făcut echipă, începând de la federaţie, Clubul Sportiv al Armatei Steaua, COSR, toţi oamenii care au fost implicaţi în povestea asta şi sper să scriem poveşti frumoase pentru sportivii români”, a mai mărturisit Ana Maria Popescu.