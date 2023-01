Prima noapte de Exil la Survivor 2023. Cine a îndurat frigul cumplit: „Băi, lăsați vedetismele!”

Războinicii și Faimoșii au avut parte de o mare surpriză la începutul celei de-a doua ediții a competiției Survivor România 2023. Concurenții au aflat că Jorge și Răzvan Danciu au fost trimiși pe Insula Exilului. Ce condiții dificile au îndurat cei doi participanți.

Jorge și Răzvan Danciu au spart gheața în 2023 și au petrecut prima noapte pe Insula Exilului. Celebrul artist și mezinul competiției au îndurat frigul cumplit și condițiile dificile, bucurându-se de faptul că nu au fost complet singuri în această încercare.

Războinicul Răzvan le-a luat apărarea colegilor săi din tribul albastru, fiind convins de faptul că ai săi coechipieri nu l-ar fi trimis, dacă ar fi știut că este vorba despre Insula Exilului.

„Nu meritam să ajung aici. Aici nu avem nimic, o să trebuiască să dormim sub cerul liber. Echipa m-a propus deoarece adusesem cele mai multe puncte, în niciun caz nu s-ar fi gândit că mă vor trimite la exil.

Pe de altă parte, Jorge a avut un mesaj incredibil de transmis colegilor săi. Fiind ferm convins că „nu merita să ajungă aici”, artistul este de părere că Faimoșii ar fi luat în glumă competiția, în prima ediție Survivor 2023.

„Cred că au luat puțin în glumă jocul colegii mei. Băi, lasați vedetismele, hai să jucăm, hai să luăm puncte. Am muncit atât de mult ieri la casa aia, azi pe traseu. Acum îmi vine să mă dau cu capul de copacul ăsta.

Sunt fericit că Răzvan e cel cu care am venit aici în Exil, pentru că l-am simțit că are un suflet bun. A fost foarte frig. E îngrozitor, mai ales când ești primul care intră. E necunoscutul. Ăsta e cel mai oribil loc unde am fost vreodata în viața mea.”, a spus Jorge la Survivor.