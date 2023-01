Durere uriaşă pentru Vica Blochina la Survivor 2023. Ce i-a spus fiul ei înainte de a pleca în Republica Dominicană

Luni seară, 9 ianuarie, a avut loc prima ediție Survivor România 2023. Printre cei 12 concurenți din echipa Faimoșilor se numără și Vica Blochina, în vârstă de 47 de ani. Din păcate, fosta amantă a lui Victor Pițurcă a început competiția din Republica Dominicană cu lacrimi în ochi. Iată ce a mărturisit.

În prima ediție Survivor România 2023, „Faimoșii” și „Războinicii” s-au luptat pentru imunitate, însă cei care au învins au fost „Războinicii”. La testimoniale, Vica Blochina a dat cărțile pe față și a mărturisit, cu ochii în lacrimi, că fiul ei, Edan, nu mai vorbește cu ea. Motivul ar fi chiar participarea vedetei la show-ul de supraviețuire din Republica Dominicană.

„Fiul meu nici nu mai vorbește cu mine. Mi-a spus că dacă vin aici nu o sa mai vorbim. În timpul probei, când am văzut că mai am de dărâmat un triunghi, m-am gândit că trebuie să aduc acest punct pentru fiul meu. Și am făcut-o. O să fie tare mândru de mine. O să-i demonstrez că mama lui este cea mai bună”, a spus Vica Blochina, la PRO TV.