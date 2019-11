Prima măsură pe care ar lua-o Viorica Dăncilă, dacă ar ajunge președintele României. ”Aș realiza eu promisiunea lui Iohannis!”

Săptămâna viitoare se va stabili care din cei doi candidați va pune mâna pe titulatura de președinte al României. Care ar fi prima măsură pe care ar lua-o Viorica Dăncilă, dacă ar ajunge la cea mai înaltă funcție din stat?

Lupta pentru Cotroceni este aproape de un deznodământ. Turul I i-a avut în prim-plan pe: Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Mircea Diaconu, Dan Barna și Theodor Paleologu. În continuare în luptă au mai rămas doar primii doi menționați. Cu toate că Iohannis a avut parte de procente foarte bune atât din diaspora, cât și din țară, Dăncilă nu este descurajată și speră în șansa sa. De curând, fostul prim-ministru al României a menționat care ar fi prima măsură pe care ar lua-o, dacă ar ajunge președinte.

„Voi iniția un referendum astfel încât președintele României să nu mai aibă imunitate. Cred că acest lucru este foarte important și aș realiza eu promisiunea pe care a făcut-o în 2014 Klaus Iohannis. Așa cum am fost prim-ministru un an și noua luni și nu am avut imunitate, consider că președintele României trebuie să nu aibă imunitate”

Viorica Dăncilă (Sursa: Agerpres)