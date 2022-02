Victorie pentru Războinici. Concurenții din echipa albastră au câștigat jocul de comunicare și au primit cadou o fotografie cu oamenii dragi de acasă, familie sau prieteni. Prezentatorul Daniel Pavel a spus cine este Războinicul ce părăsește competiția din Republica Dominicană. Cine a fost eliminat din concurs.

Victoria a avut un gust dulce-amar pentru Războinici în cadrul ediției de marți, 8 februarie. Deși au câștigat jocul de comunicare, albaștrii nu au scăpat de eliminare.

Concurentul de la Războinici pentru care Survivor România 2022 s-a terminat este Ana Dobrovie. Dansatoarea de 30 de ani părăsește, în lacrimi, competiția din Republica Dominicană.

În cadrul consiliului, prezentatorul Daniel Pavel le-a luat pulsul celor trei nominalizați: Ramona Crăciunescu, Relu Pănescu și Ana Dobrovie.

„Sunt împăcată, dar cumva neliniștită. Mă ține pozitivă doar faptul că plec lângă familia mea de care îmi este foarte dor. Mă neliniștește că aș putea să plec în seara asta. Mi-aș dori și una, și alta. Mai am ceva de zis în această competiție, dar inima mă duce către casă. Nu știu din cauza emoțiilor.

Relu Pănescu se declară mulțumit de parcursul său la Survivor România 2022 și speră să fie un exemplu pentru ceilalți, pe care-i sfătuiește să accepte provocările vieții, să nu le fie teamă niciodată.

Survivor e aventura vieții mele, nici măcar o zi nu am trăit cu această intensitate, departe de familie, de confortul de zi cu zi, de stări la care nu m-aș fi așteptat. Nu am decât cuvinte de apreciere și respect față de toți colegii mei”, a spus Războinicul în consiliu.

„Scopul meu, când am depus aplicația, a fost pentru a fi un exemplu de urmat în viață. La aproape 51 de ani pot să fiu competitiv alături de colegii mei, împotriva Faimoșilor.

Drama prin care a trecut Ramona Crăciunescu i-a emoționat pe colegii săi. Roșcata a mărturisit că a învățat să fie și mai puternică, după experiența Survivor România 2022.

„Survivor e o lecție de viață. Am învățat cum e să te mulțumești cu puțin. Dacă ai încredere în tine și ridici fruntea, câștigi. Pe mine m-a făcut să mă consider mai puternică. Am mers mereu mai departe, strângând din dinți.

Am învățat să am mai multă răbdare cu oamenii aici. Voi aprecia mai mult momentele cu familia, să ne bucurăm mai mult de ieșiri, nu de stat pe telefon. E o lecție.”, a spus Ramona Crăciunescu.