Prima declarație a Antoniei despre împăcarea cu fostul soț, Andrei Ștefănescu. Care este adevărul. EXCLUSIV

Andrei Ștefănescu și Antonia anunțau în toamna anului 2020 că au hotărât să meargă pe drumuri separate. Fanii au fost surprinși în momentul în care aceștia și-au spus adio după 7 ani de relație. Totuși, mulți s-au întrebat dacă ei s-au hotărât să își mai ofere o șansă de curând.

Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat la aproximativ un an după ce și-au unit destinele în fața ofițerului stării civile. Cei doi au împreună o minunăție de copil. Ei au preferat să păstreze discreția atunci când a venit vorba de acest eveniment dureros, împărtășind doar câteva detalii în mediul online.

Cunoscutul artist a petrecut noaptea în această săptămână în casa fostei partenere, așa că mulți s-au întrebat dacă cei doi au decis să trăiască din nou o poveste de dragoste. Totuși, adevărul este altul! Antonia a mărturisit, în exclusivitate pentru playtech.ro, că nu este nici vorbă de așa ceva.

„Noi am trimis un comunicat despre acest lucru, unde am explicat foarte clar ce s-a întâmplat, ce am făcut și ce o să facem.”, ne-a spus Antonia.

De asemenea, Antonia și Andrei Ștefănescu au păstrat o relație cât mai bună, fără să existe certuri între ei, de dragul micuțului pe care îl au împreună. Cei doi sunt extrem de dedicați atunci când vine vorba despre Ayan, încercând să îi ofere tot ce este mai bun.

Cât despre casa în care locuiește Antonia, aceasta a punctat că îi aparține și lui Andrei Ștefănescu. Aceștia au petrecut sărbătorile împreună. Fosta soție a artistului a mărturisit că nu este vorba despre o împăcare, însă încă formează o familie cu starul, chiar dacă s-a ajuns la divorț.

„Este casa noastră. Facem același lucru, suntem cu Ayan. Facem multe lucruri cu el, nu este nimic diferit față de când am divorțat sau față de sărbători, când am petrecut împreună.

Cât despre cum o găsește luna februarie, perioadă care este destinată iubirii, Antonia ne-a mărturisit: „Cu multă iubire de sine.”

În trecut, cei doi foști soți anunțau că s-au hotărât să meargă pe drumuri separate. Antonia și Andrei Ștefănescu punctau pe atunci că au divorțat pe cale amiabilă, la notar. Aceștia au continuat să îl crească împreună pe micuțul Ayan, petrecând fiecare clipă alături de acesta.

„Dragii noștri, după cum bine știti, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

Dupa 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, anunțau ei, pe Instagram.