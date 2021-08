Andrei Ștefănescu are iubită nouă? Cum a fost dat de gol, chiar de către colega lui de trust

Fanii celebrului prezentator și cântăreț abia așteaptă să-l vadă din nou fericit pe plan amoros. Andrei Ștefănescu are sau nu o nouă iubită? O colegă de trust l-a dat de gol. Ce detaliu a ieșit în prim-plan?

Andrei Ștefănescu are o iubită? O colegă de trust l-a dat de gol

Andrei de la Alb-Negru este unul din cele mai iubite persoane publice pentru naturalețea sa și caracterul simplu pe care îl are. De asemenea, bărbatul nu duce lipsă de umor mai ales când în compania lui se află Liviu Vârciu.

Cântărețul se poate lăuda cu o viață profesională de minune, dar din păcate succesul nu prea a venit în dreptul planului sentimental. Prezentatorul TV nu a venit în prim-plan cu o relație asumată după despărțirea de mama copilului său, dar anumite detalii au ieșit în evidență în ochii fanilor.

Conform cancan.ro, acesta s-ar iubi cu o colegă de trust, dar cei doi nu se afișează momentan împreună. Un amănunt le-a scăpat amândurora: o brățară identică alături de care s-au fotografiat în diferite ipostaze. Contactat de sursa citată, fostul coleg de trupă al lui Kamara nu a oferit niciun detaliu legat de viața sa personală.

Cine ar fi noua amoreză?

Fanii artistului știu că acesta dorește discreție maximă atunci când vine vorba despre familie sau povești de iubire, mai cu seamă după cele două divorțuri avute. Noua parteneră a sa ar fi Ștefania Duca, moderatoarea emisunii mondene de la un post de televiziune. Femeia a ieșit recent dintr-o relație cu F. Charm după o poveste de iubire care a durat 6 ani:

”Până nu mi-am vindecat sufletul și l-am ajutat să accepte că după 6 ani ”NOI DOI” nu mai există, nu am putut face asta. Dar nimic nu e imposibil, așa cum m-ai și învățat și așa cum spui și tu, am ieșit învingătoare. Pentru că are cum să mă mai doboare nimic.” , a spus vedeta de la Antena Stars.

Cum se înțelege cu fosta soție?