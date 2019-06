Prima decizie luată de autorități în cazul fetiței de 8 ani din Mehedinți

A apărut și prima decizie luată de autoritățile române în cazul fetiței de 8 ani din Mehedinți, care a fost luată de mascați cu forța de la asistenta maternală. S-a implicat, la nivel instituțional, și ministrul Muncii, Marius Budăi, ca să se asigure că fetița va ajunge pe mâini bune în SUA.

Ministrul Muncii a luat legătura cu ambasada americană la București și a discutat cu Hans Klemm situația fetiței de 8 ani din Mehedinți care a ajuns să fie renumită în toată țara din cauza scandalului în care a fost implicată. Părinții adoptivi nu au cedat în fața asistentei maternale, mai ales că au și sprijinul autorităților.

„În calitatea mea de ministru al Muncii, ce am făcut până acum, ce fac de acum încolo pot să vă spun așa: deja am un raport pe masă la ceea ce s-a întâmplat cu această evoluție a adopției acestui copil din 2013 până în prezent. Am văzut, din păcate, acele imagini extrem de emoționale a ce s-a întâmplat ieri. În caliatea mea de ministru al Muncii, am luat aprobarea doamnei premier să contactez Ambasada SUA, ținând cont că familia are dublă-cetățenie. Am discutat cu domnul ambasador Klemm. M-a asigurat de toată colaborarea dumnealui. Luni dimineață ne vom vedea și vă vom ține la curent cu starea psihologică și cu starea de sănătate a acestui copil”, a declarat Marius Budăi.