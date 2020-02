Prima Casă 2020. Ce schimbări aduce programul în acest an. Anunțul făcut de Fondul de Garantare

Programul Prima Casă 2020 va avea un plafon de garantare în valoare de două miliarde de lei în acest an. Strategia acestuia pentru, anul 2020, trebuie să fie aprobată pentru alocarea plafonului.

Prima Casă 2020. Ce schimbări aduce programul în acest an

În programul Prima Casă au intervenit mai multe schimbări. Plafonul total este similar cu cel din anul 2019. În același timp, Ministerul Finanțelor sugerează desființarea prevederii care acceptă băncilor să depășească plafonul alocat, dacă acesta se reîntregește prin eliberarea unor sume ce reprezintă credite rambursate.

Articolul propus spre abrogare este următorul: „Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, ca prin urmare a lichidărilor creditelor acordate iniţial în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului”.

Anunțul făcut de Fondul de Garantare

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunță lansarea Programului Prima Casă 2020, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finanțelor Publice, a acordului de distribuire pentru suma de 1,98 miliarde lei din plafonul total de 2 miliarde lei, alocat pentru anul 2020 prin Hotărârea de Guvern nr.112/2020, publicată în Monitorul Oficial nr.100 din data de 11 februarie 2020. Bănci participante în program sunt: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Românească, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Leumi Bank și Intesa Sanpaolo Bank.

Programul Prima Casă 2020 beneficiază de aceleași condiții de garantare din partea statului român, precizează un comunicat.

„La finalul anului 2019, Programul Prima Casă înregistra peste 260.000 de garanții și promisiuni de garantare, acordate pentru achiziționarea sau construcția de locuințe, pe întreg teritoriul României. Avem satisfacția de a implementa un program guvernamental care a impactat pozitiv viața foarte multor români, fie că au fost beneficiari direcți ai programului, vânzători, antreprenori sau profesioniști implicați în sectoarele economice conexe. Suntem pregătiți pentru lansarea unei noi etape în derularea programului Prima Casă, cu fluxuri de lucru optimizate, adaptate nevoilor beneficiarilor și partenerilor noștri, menținând același angajament de a oferi celor care apelează la noi șansa de a-și împlini visul, poate cel mai drag românilor, acela de a avea o casă”- a declarat Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM.

Potrivit publicației avocatnet.ro, comisionul unic de analiză utilizat în ediția din acest an al programului Prima Casă va fi de 0.15% pe an. Comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în numele și contul statului român, în cadrul programului Prima Casă se reduce de la 0.45% la 0.40% pe an. Ministerul Finanțelor Publice reamintește că prin registrul cu tema Aprobarea strategiei programului Prima Casă 2017-2021 a fost adoptat de Guvern.

Ministerul Finanţelor Publice a avut în vedere un plafon anual de garanţii de 2,5 miliarde lei pentru anul (2017), câte 2 miliarde lei pentru fiecare an pentru anii (2018-2020), iar pentru anul (2021) 1,5 miliarde lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate. Plafonul total de garantare pentru anul 2019 a fost de 2 milliard de lei. Acesta a fost lansat în anul 2009 și până la finalul lunii octombrie 2019 au fost acordate 250.673 de garanții în valoare de 21.6 miliarde lei. Până în prezent, au fost executate în număr de 886 de garanţii, în valoare de 70,7 milioane lei, din care s-a recuperat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 26,51 milioane lei, rezultând o rată a creditelor neperformante de aproximativ 0,4% din totalul creditelor acordate prin programul Prima Casă.