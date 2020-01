Prima Casă 2020. Ce comisioane se vor aplica și ce schimbări intervin, de anul acesta

În programul Prima Casă au intervenit mai multe schimbări. Care sunt acestea si ce comisioane vor fi? Iată informațiile pe care trebuie să le ia la cunoștință românii despre acest program!

Programul Prima Casă 2020

Acest program va avea un plafon de garantare în valoare de două miliarde de lei în acest an. Strategia acestuia pentru, anul 2020, trebuie să fie aprobată pentru alocarea plafonului. Subliniem faptul că plafonul total este similar cu cel din anul 2019. În același timp, Ministerul Finanțelor sugerează desființarea prevederii care acceptă băncilor să depășească plafonul alocat, dacă acesta se reîntregește prin eliberarea unor sume ce reprezintă credite rambursate.

Articolul propus spre abrogare este următorul: „Sumele eliberate ca urmare a rambursărilor creditelor acordate în cadrul programului la scadenţă şi/sau anticipate, ca prin urmare a lichidărilor creditelor acordate iniţial în cadrul programului în vederea acordării de garanţii pentru achiziţionarea sau construirea unei noi locuinţe în cadrul programului reîntregesc plafonul total al garanţiilor aferent anului eliberării şi se utilizează de către fiecare finanţator pentru acordarea de garanţii beneficiarilor programului. Sumele astfel obţinute se evidenţiază şi se raportează distinct faţă de plafonul anual alocat prin hotărâre a Guvernului”.

Care sunt comisioanele pentru Prima Casă?

Potrivit publicației avocatnet.ro, comisionul unic de analiză utilizat în ediția din acest an al programului Prima Casă va fi de 0.15% pe an. Comisionul de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în numele și contul statului român, în cadrul programului Prima Casă se reduce de la 0.45% la 0.40% pe an. Ministerul Finanțelor Publice reamintește că prin registrul cu tema Aprobarea strategiei programului Prima Casă 2017-2021 a fost adoptat de Guvern. Ministerul Finanţelor Publice a avut în vedere un plafon anual de garanţii de 2,5 miliarde lei pentru anul (2017), câte 2 miliarde lei pentru fiecare an pentru anii (2018-2020), iar pentru anul (2021) 1,5 miliarde lei, astfel încât să crească predictibilitatea creditelor ce pot fi acordate şi contractate.

Plafonul total de garantare pentru anul 2019 a fost de 2 milliard de lei. Acesta a fost lansat în anul 2009 și până la finalul lunii octombrie 2019 au fost acordate 250.673 de garanții în valoare de 21.6 miliarde lei. Până în prezent, au fost executate în număr de 886 de garanţii, în valoare de 70,7 milioane lei, din care s-a recuperat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală suma de 26,51 milioane lei, rezultând o rată a creditelor neperformante de aproximativ 0,4% din totalul creditelor acordate prin programul Prima Casă.