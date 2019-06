Prietenul lui Răzvan Ciobanu îl dă în judecată pe Dan Capatos. Totul are legătură cu primele zile de după moartea creatorului de modă

Prietenul lui Răzvan Ciobanu își face singur dreptate! Acesta s-a hotărât să dea în judecată două vedete, la mai bine de o lună de la decesul regretatului designer.

Sorin Oprea dă în judecată două vedete, printre care și Dan Capatos. Afaceristul susține că a fost obligat să onoreze câteva invitații la anumite emisiuni de televiziune. Cei doi jurnaliști vizați de plângerea făcută de prietenul lui Răzvan Ciobanu sunt Mara Bănică și moderatorul de la emisiunea Extra Nigh Show. „Am făcut această plângere și la poliție și la judecătorie.

Am mers la o emisiune… malaxor! Toată lumea știa adevărul, noi nu avem nici o legătură, dar au spus voi ați fost singurii cu care am vorbit acum ce să vă fac, noi trebuie să ne facem emisiunea”, a declarat Sorin Oprea. Amintim că unul dintre cei mai apreciați designeri din România s-a stins în a doua zi de Paște, în urma unui accident rutier violent.

„Eu nu am avut de ascuns absolut nimic chiar din prima secundă. Prima apariţie a mea a fost acolo fără părinţi. Eu am probe la ce oră m-am trezit, la ce oră m-am dus acolo, la ce oră am sunat pe fiecare în parte. Deci, orice scot pe gură, am o probă. Primul feeling pe care l-am avut a fost să merg, să dau de părinţii lui, de familia lui, deoarece, după cum v-am şi zis, cu o noapte în urmă mă întâlnisem cu el şi trebuia să meargă cu noi în maşină spre Bucureşti şi aşa am simţit, să merg acolo, în ideea de a dat de familie, de cineva, ştiind că el tot timpul mai stătea cu cineva în casă. Deci tot timpul era un bărbat la el în casă”

Sorin Oprea