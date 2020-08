Prietenie spulberată, la Puterea Dragostei. Ce s-a întâmplat cu Ella și Ramona, după ce s-au întors acasă

Show-ul ”Puterea Dragostei”, difuzat de Kanal D, încă de la primul sezon a reușit să creeze povești, să consolodeze sau să destrame prietenii, dar cel mai impotant, le-a dat spectatorilor motiv să stea, zi de zi, în fața televizoarelor.

”Puterea Dragostei” a creat pasiuni, între concurenții din casă, uneori aceste pasiuni au devenit relații, iar în unele cazuri s-au transformat în certuri, scandaluri și chiar destrămarea unor prietenii ce s-au crezut a fi trainice. Un astfel de caz, al unei prietenii destrămate, este și cel al Ramonei și Ella.

Conform declației făcute de Ella, prietenia dintre cele două s-a cam dus pe apa sâmbetei, lucrurile fiind dezvăluite recent de Ramona, pe rețelele de socializare. Cele două erau prietene de luni bune, spune Ramona, cu adevărat nedespărțite, dar lucrurile s-au răcit dramatic între cele două. Ramona a poveestit într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că nu mai țin aproape deloc Ramona a postat un mesaj cu dedicație Ellei.

Am avut încredere în prieteni până când m-am ars și am realizat că și cel mai bun prieten poate fi fals”, au fost cuvintele scrise de Ramona.

Fiind întrebată de fani ce s-a întâmplat între ele, Ramona a revenit cu o postare mai amplă, în care a explicat că, deși până acum, se certau se și împăcau imediat, numai că acum lucrurile nu au mai stat așa, concluzia fiind că cele două s-ar fi certat definitiv.

După cum toată lumea știe, există o vorbă din popor care spune că adevărul este undeva la mijloc. Astfel că, după declarațiile Ramonei din casa ”Puterea Dragostei”, și după postările de pe rețelele de socializare, fosta sa prietenă, Ella, a decis că este momentul pentru un drept la replică. Tânăra fostă concurentă de la Kanal D, a încercat să explice, din punctul ei de vedere cum stau acum lucrurile.

”Nu am înțeles în primă fază de ce s-a ajuns aici…dar în fine, asta e…atunci când ai încredere în cineva! Noi am fost foarte apropiate acolo, la Istanbul, am ținut, m-a și votat și pentru acest lucru îi mulțumesc din nou, dar la întoarcerea în țară, totul a fost altfel, și nu pentru că am fi avut vreun conflict!

Nu…nici vorbă! Eu ar fi trebuit să stau la Ramona până la finala din România, însă exista un inconvenient! Ea locuiește pe lângă București, prea departe de zonele în care eu aveam treabă. De aceea, am hotărât să mă mut cu chirie, undeva, mai aproape de centrul orașului, să îmi fie mai ușor de ajuns. Nu știu dacă acest lucru a supărat-o, dar eu i-am explicat și chiar cred că am luat cea mai bună decizie. M-a durut apoi ce a vorbit pe live-uri, apropo de falsitate. Păi… eu am fost omul cel mai corect și transparent din casă, și Ramo știe…”, a declarat Ella.