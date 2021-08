Prietenia neașteptată a Biancăi Drăgușanu. Cum a ajuns să facă echipă cu marea rivală

Bianca Drăgușanu a legat o relație de prietenie cu o mare rivală, spre surprinderea fanilor din mediul online, cărora nu le-a venit să creadă de această răsturnare de situație. Au crezut că este o greșeală, dar este cât se poate de adevărat.

Diva de Dorobanți a fost prietenă cu cineva important din viața lui Alex Bodi, fostul ei partener. Este vorba de Iulia Sălăgean, prima soție a omului de afacerist. Tânăra a rupt tăcerea despre relația de amiciție cu Bianca Drăgușanu, pentru a nu mai lăsa loc de interpretări.

Nu mai este un secret pentru nimeni că Iulia și Bianca au fost prietene. Deși decizia de a se confesa una alteia a luat prin surprindere pe toată lumea, cele două nu au ținut cont de cârcotași, ci au continuat să se vadă la o cafea, ca între fete. Însă, relația de amiciție a celor două s-a încheiat. Acum, fosta soție a lui Alex Bodi dă cărțile pe față deespre motivul real al legăturii dintre ea și Bianca.

Iulia Sălăgean și Bianca Drăgușanu au legat o prietenie, însă relația de amiciție a celor două s-a terminat destul de repede. Astfel, fosta soție a lui Alex Bodi a explicat cu sinceritate și pe îndelete care a fost, de fapt, motivul real pentru care s-a împrietenit cu Bianca Drăgușanu.

Prietenia dintre Iulia Sălăgean și Bianca Drăgușanu a fost privită cu suspiciune de gurele rele. Sătulă de atâtea speculații, prima soție a lui Bodi a explicat, într-un platou de televiziune, de ce s-a împrietenit cu cea care ar fi trebuie să-i fie cea mai mare rivală.

Prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, de la Antena 1, Iulia a dezvăluit că cea care a insistat să se cunoască a fost Bianca. De asemenea, femeia a mai spus că a fost presată să dea curs invitației divei de Dorobanți.

Blondina a mai mărturisit că, deși nu a fost deloc pregătită să se vadă cu Bianca Drăgușanu, a cedat la insistențele lui Alex Bodi. Totodată, Iulia a mai explicat că nu a avut încotro, pentru că altfel strica armonia în familie.

„Eu când am cunoscut-o pe ea, nu eram pregătită, dar din cauza presiunilor…Alex fiind într-o relație cu ea, ea strica liniștea relației din cauza acestei dorințe a ei și am venit la București și am cunoscut-o, dar foarte puțin.”, a spus Iulia Sălăgean.