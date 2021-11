Demisie surprinzătoare la Antena 1. A trădat postul pentru Digi24

Plecare surprinzătoare de la Antena 1! O cunoscută jurnalistă s-a decis să renunțe la colaborarea pe care o avea de câțiva ani cu postul de televiziune și să treacă la următoarea etapă din carieră. Astfel, aceasta s-a decis să meargă la Digi24 pentru o nouă experiență din domeniul profesional.

Demisie furtunoasă de la Antena 1! Echipa Observatorului de la cunoscutul post de televiziune rămâne fără un om de bază. Corina Matlinschi, reporter pe eveniment, s-a decis să renunțe la colaborarea pe care a avut-o câțiva ani și să accepte provocarea de a lucra la Digi24.

Mai exact, Corina Matlinschi a lucrat 5 ani în redacția de știri, făcând parte dintre cei mai vechi reporteri pe eveniment. Aceasta s-a ocupat de mai multe subiecte, printre care cazul de la Caracal, cutremurul din Albania și operațiunea ONU din Mali, însă acum o să fie văzută la un alt post de televiziune.

Aceasta a confirmat faptul că pleacă de la Antena 1 după o colaborarea frumoasă care s-a întins pe parcursul mai multor ani pentru Paginademedia.ro. De asemenea, potrivit unor informații obținute de publicație, ea o să înceapă activitatea de reporter pe eveniment la Digi24 din data de 15 noiembrie.

„După câţiva ani … vă spun ‘atât de aici’. Am hotărât să plec de la Antena 1.

Demisia Corinei Matlinschi vine după o altă plecare răsunătoare de la Antena 1. Ionela Lucan a decis să întrerupă colaborarea cu postul de televiziune. După 13 ani de activitate, aceasta a anunțat că nu o să mai fie văzută la matinalul de weekend, pe care îl prezenta în ultimul timp.

„Dragilor, împărtășesc cu voi o decizie pe care am luat-o foarte greu și pe care o cântăresc de luni de zile dar până la urmă lucrurile s-au ales pur si simplu: mă despart de Observator după mai bine de 12 ani, timp în care am trecut prin toate stările posibil, am străbătut țara în căutare de știri și, de multe ori, și continentul.

Motivele sunt mai multe dar principalul are legătură cu faptul că am hotărât, alături de familia mea, să testăm un alt ritm de viață.

Vă las pe mâini foarte bune, colegii mei vor anunța în curând cine va prezenta mai departe jurnalul în diminețile de weekend.

Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută. Pe curând.”, a scris Ionela Lucan pe Facebook.