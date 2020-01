Prezentatorul de la Antena 1 și-a cerut, în sfârșit, iubita de soție. Cum arată inelul cu diamante

Bucurie mare pentru echipa Antena 1! Matinalul prezentator și-a cerut iubita în căsătorie. Cum arată inelul și cum au decurs lucrurile între viitorii soți?

Prezentatorul de la Antena 1 și-a cerut iubita în căsătorie

Veste mare pentru echipa matinalilor! Dani Oțil și-a cerut iubita în căsătorie. Deși până acum parcă a tras cu dinții de statutul de burlac, acum i-a venit și lui rândul. Dani s-a săturat de singurătate, iar de când a întâlnit-o pe Gabi și-a dat seama ce-și dorește cu adevărat. Frumoasa blondă i-a răspuns cu cel mai sincer și plin de iubire „DA”. Momentul desigur că a fost unul extrem de emoționant pentru amândoi, moment care a avut loc la mare depărtare de casă, pentru că amorezii se află în vacanță.

Deși se iubesc de puțin peste 1 an, Dani a decis că este momentul pentru pasul următor, așa că i-a dat inelul viitoarei sale soții. Prisăcariu a devenit cunoscută după participarea la renumitului show Supermodels by Cătălin Botezatu. La vremea aceea, a făcut următoarea declarație: „Bărbații caută, în general, femei proaste. Până acum nu mi-am găsit jumătatea și nici nu caut. Am fost cu barbați care mi-au dat papucii pentru că s-au gândit că sunt și frumoasă, și mai am și ceva în cap, așa că înainte să îi părăsesc eu, au preferat să facă ei pasul ăsta”

Care este cel mai mare regret al vedetei?

Care e cea mai mare teamă a ta? Mi-e teamă să nu îmi pierd independența. Fizic, mental, financiar.

2. Care este cel mai valoros lucru pe care îl ai (din punct de vedere financiar)? Restaurantul The GRILL.

3. Care este ideea ta despre fericire? Să te trezești și să adormi zâmbind, indiferent ce se întâmplă între cele două zâmbete.

4. În ce ai vrea să te reîncarnezi, dacă acest lucru ar fi posibil? Într-un dictator.

5. Ce personaj istoric îţi place? Rasputin.

6. Care este ocupația ta favorită? În timpul liber… Cursele. În cel ocupat… Televiziunea.

7. Unde ți-ar plăcea să trăiești? Lângă ocean.

8. Ce detești la alții? Prostia nerecunoscută.

9. Dacă ai putea să-ți schimbi un atribut fizic, care ar fi acela? Sunt bine așa.

10. Care este cel mai mare regret pe care îl ai? Că nu am copii încă. (Sursa: viva.ro)