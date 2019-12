Ce a recunoscut Dani Oțil despre relația cu Mihaela Rădulescu. Ce îi făcea în dormitor

Dani Oțil a oferit la un moment dat detalii fierbinți din relația pe care a avut-o cu Mihaela Rădulescu. Vedeta postului de televiziune Antena 1 a mărturisit că a mai vorbit cu fosta lui iubită chiar și după ce s-au despărțit.

Dani Oțil a vorbit despre relația cu Mihaela Rădulescu

„Există viață după Mihaela Rădulescu. Vorbesc cu ea și avem glumele noastre funny. Mi-am făcut un obicei și când vorbim îi mulțumesc pentru viața mea amoroasă din următorii doi ani de după relație. La un moment dat mă simțeam o unealtă, o ustensilă. Eu eram un băiat de la Resița, noi am avut multe episoade ciudate… Eu am iubit doar de două ori în viață. Nici până la ea nu am prea iubit. Am avut două relații de 7 ani toată viața, atât am reușit. Iubesc rarisim, nu țin de mână în oraș decât rarisim, nu merg la film cu fete, nu iau cina cu fete niciodată, decât dacă îți dau și cheia de acasă ceea ce este foarte greu”, a declarat Dani Oțil la doi ani după despărțirea de Mihaela Rădulescu.

Vedeta postului de televiziune Antena 1 a oferit detalii picante despre momentele petrecute în doritor cu fosta lui iubită: „Mihaela oricum nu stă niciodată cu fața la televizor.”

Și Mihaela Rădulescu a acceptat la un moment dat să vorbească despre viața ei intimă: „N-am purtat cătușe niciodată, în nici un fel de circumstanțe și n-am fost surprinsă făcând dragoste”, a spus vedeta.