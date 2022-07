Prezentatoarea TV care și-a șocat fanii: „Suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România!”

O prezentatoare TV de la noi a surprins cu afirmațiile recente. Aceasta a declarat că familia sa este prea săracă să își poată permite să se bucure de frumusețile din țara noastră. Ea a ales alte destinații pentru concediul de vară alături de copilul său. ,,Suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România! E lumea asta prea mare ca să merg în țară”, a subliniat ea. Ce planuri are pentru vacanță?

O prezentatoare TV de la noi a surprins cu declarațiile sale transparente și tranșante. Mai exact, este vorba despre Livia Graur.

Moderatoarea de la Prima TV a susținut că va merge în vacanță alături de fiica ei anul acesta, mai cu seamă că a anunțat în urmă cu ceva timp că ea și tatăl micuței au decis să meargă pe drumuri separate.

Vedeta s-a gândit deja la câteva destinații în care nu a mai fost până acum, toate departe de România. Aceasta a susținut că România este scumpă pentru un concediu, iar pentru asta elimină de pe listă destinațiile pe care le-a vizitat și vrea ceva nou.

Livia Graur are în vedere în special Tunisia. În timpul acesta, ea mărturisește că micuța ei se plimbă cât e vacanța de lungă. Fata este plecată câteva zile acum, ulterior va merge în tabără, iar mai apoi la munte.

„Încă nu am programat concediul, dar va fi mai mult ca sigur undeva la mare, la soare, să fie frumos! Suntem prea săraci să ne petrecem vacanța în România! E lumea asta prea mare ca să merg în țară sau într-o destinație în care am mai fost. Încerc să găsesc o destinație în care nu am mai fost. Va fi o provocare! Am fost în Bulgaria, în Grecia, în Malta.

În Egipt nu am fost până acum, dar e foarte cald în perioada asta și nu e o idee bună. Dubaiul e pe listă, dar nu e o destinație de mers în perioada asta. Eu nu rezist foarte mult la căldură. Mai am și Tunisia în vedere. La Paris am umblat, și în rest n-am avut timp de plajă, deși eu aș putea să fac plajă și la mine în curte. Am amenajat-o de vară, am mai multe piscine, am și pentru Renata mai mică.

Acum vreau să-i cumpăr Renatei și un tobogan cu apă, cu niște colace în care te dai. Acum Renata e plecată în altă vacanță, urmează tabăra, apoi va pleca la munte. Nici nu apuc să-i desfac bagajele că trebuie să i le fac iar. Se plimbă copilul mai mult decât mine!”, a declarat prezentatoarea, pentru click.ro.