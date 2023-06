Prezentatoarea care a plecat de la PRO TV la Antena 1 rupe tăcerea: „Nu știu dacă știți”

Prezentatoarea care a plecat de la PRO TV la Antena 1 rupe tăcerea. Vedeta, care și-a dedicat o mare parte a carierei în televiziune postului din Pache Protopopescu, a explicat cum a ajuns să bată palma cu concurența. Cum au convins-o cei din trustul Intact să facă marea mutare.

După o pauză de mai bine de doi ani de pe micul ecran, una dintre vedetele postului din Pache Protopopescu a făcut o mutare surprinzătoare pe piața media.

Jurnalista Ramona Păuleanu, care și-a petrecut o parte importantă a carierei la PRO TV, a decis să semneze cu rivalii de la Antena 1, intrând astfel în echipa Observatorului.

Vedeta și-a explicat decizia, punctând că nu este prima oară când colaborează cu Antena 1. Ea își dorește să demonstreze că ‘prezentatoarea de la meteo nu este doar fata de la meteo și atât’.

‘Deci mult a contat că ne cunoșteam deja și, într-un fel, iarăși mi-au dat altă șansă. Șansa de a demonstra că prezentatoarea de la meteo nu este doar fata de la meteo și atât. Este o rubrică extrem de importantă care influențează viața tuturor, am șansa de a-mi scrie singură prognoza pe baza informațiilor primite de la meteorologi, de a transmite informația așa cum vreau, pe limbajul meu, în stilul meu. Să nu credeți că e muncă ușoară! Nu știu dacă știți, dar Antena 1 este singurul post unde se prezintă fără prompter. E vorbire liberă’, a explicat Ramona Păuleanu, potrivit VIVA! .

Fosta vedetă PRO TV a dezvăluit că a avut oferte de la mai multe televiziuni, însă este convinsă că a făcut cea mai bună alegere pentru ea.

‘Trăgând linie, am avut și alte oferte de la alte televiziuni, dar am ales să vin aici și cred că a fost cea mai bună decizie. Mă simt în largul meu, simt că am renăscut, simt că sunt apreciată, vin cu drag la muncă, într-un loc plin de profesioniști care pun oamenii pe primul loc.

Știți vorba aceea, faci ceea ce îți place și nu vei munci nicio zi. Asta fac eu acum, nu muncesc, pur și simplu mă bucur că m-am întors la publicul meu și mă bucur să-i revăd ca și cum ar fi în fața mea.’