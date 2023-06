Cine o îmbracă pe Simona Gherghe la ”Mireasa”. Vedeta Antenei a spus adevărul abia acum VIDEO EXCLUSIV

Amfitriona show-ului “Mireasa” de la Antena 1 s-a obișnuit să se lase pe mâna specialiștilor când vine vorba de aparițiile ei pe micul ecran. Recent, la petrecerea VIVA! 2023, Simona Gherghe a uimit prin outfitul etalat, care îi punea în evidență formele de invidiat.

Cine o îmbracă pe Simona Gherghe la ”Mireasa”

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea TV ne-a explicat că modul în care a arătat la eveniment se datorează tot celor două stiliste, Maria Marinescu și Eniko Szanto, deși stilul e total diferit față de combinațiile vestimentare pe care acestea i le propun Simonei pentru emisiune.

Vedeta Antenei 1 ne-a povestit și cât de mult o ajută podcastul pe teme de parenting de care se ocupă săptămânal, dar și despre provocările vieții alături de doi copii mici și fără ajutoare.

Simona Gherghe are apariții extrem de rare la evenimente mondene, întrucât decide să își petreacă timpul liber alături de familie, cei doi copii – Ana și Vlad – fiind centrul universului ei.

Îți admiram vestimentația. Cum ai ales-o?

Recunosc că stilista mea m-a ajutat să-mi aleg ținuta.

Simona Gherghe: “Am o echipă care se ocupă de felul în care arăt la emisiune”

Adică Maria Marinescu?

Da, Maria Marinescu și Eniko Szanto. Am o echipă care se ocupă de felul în care arăt și la emisiune și la foarte puținele ieșiri din afara emisiunii. Sunt oameni în care am încredere, pentru că obișnuiesc să mă înconjur de oameni în care am încredere și merg pe mâna lor de fiecare dată.

Ți-au schimbat stilul vestimentar. Mi se pare ușor mai îndrăzneț.

Habar nu am, nu știu, probabil că s-au gândit că e altceva fiind o petrecere în aer liber. Poate că te gândești la felul în care arăt la televizor, dar, mă rog, acolo este un show de după amiază, se desfășoară într-un living și nu cred că ar fi foarte potrivit să apar așa cu o ținută prea sofisticată.

Dar în viața de zi cu zi apelezi la sfaturile lor? De exemplu când vrei să mergi la shopping sau ai învățat de la ele anumite ponturi?

În general aleg lucruri simple, nimic sofisticat și pentru ce înseamnă viața mea de zi cu zi, adică ieșirile cu copiii, nu am nevoie de lucruri complicate, adică niște încălțări sport, o pereche de jeans, un tricou și cam asta e.

Simona Gherghe: “Sunt foarte multe momentele în care ne este greu mie și soțului meu, suntem cu doi copii încă mici”

Tot ai amintit de copii. Ai și un podcast pe teme de parenting. Ce ai învățat pe propria piele din viața cu doi copii? Mă refer la mituri de care știai și ți-ai dat seama că realitatea e cu totul alta.

Îți mulțumesc că ai amintit de podcastul Părinți cu CuMinți, pe care îl realizez împreună cu Oana Moraru de ceva vreme și în care punem amândouă foarte mult suflet și îmi place foarte mult treaba asta, pentru că vorbește foarte mult despre perioada în care sunt eu acum și despre preocupările mele.

De fapt fiecare întâlnire cu Oana care e specialist în parenting și în educație și cu invitații noștri este o lecție pentru mine. Și practic în fiecare săptămână, că filmăm o dată la o săptămână, avem întâlnirile astea pe care eu le percep așa ca și cum aș face un fel de coaching cu toți oamenii ăștia.

Ei mă învață și eu transmit mai departe informația și aștept așa să se decanteze toate în mintea mea, pentru că nu îți ascund că sunt foarte multe momentele în care ne este greu mie și soțului meu, suntem cu doi copii încă mici de 4 și 6 ani și poate că uneori din afară pare simplu, dar nu avem nici ajutor.

Acum el este cu copiii acasă și sunt așa cu ochii puțin pe telefon să văd ce se mai întâmplă, dar încerc să mă informez, să aflu lucruri noi. De fapt să aflu lucruri despre mine, să fiu eu în primul rând o mamă mai bună și apoi să pun în practică tot ce învăț în așa fel încât să le fac copilăria mai frumoasă.

Dar părinții tăi nu locuiau la un moment dat cu voi?

Ba da, dar între timp copiii au crescut și era normal să își ia și ei viața înapoi. Ei s-au retras acum la țară, unde copiii merg cu foarte mare drag. De exemplu, au fost în minivacanța aceasta 4 zile la țară și au plecat plângând de acolo, pentru că știi cum e la bunici: le-au făcut toate poftele, tot ce voiau să mănânce mamaie le făcea.

Normal că le place și eu sunt fericită că le place, pentru că și eu iubeam foarte mult vacanțele la țară.

Cum erai în copilărie? Erai genul de copil cuminte?

Văzându-i pe-ai mei care sunt niște copii foarte exuberanți așa și tot timpul puși pe șotii, poate și pentru că sunt doi, am întrebat-o pe mama: eu tot așa eram? “Nu, să știi că tu erai foarte liniștită”. Sunt copii normali, așa sunt copiii în ziua de astăzi. Și mă bucur să fie așa, pentru că atunci când îi văd mai moleșiți, că poate au febră, mi-aș dori să fie așa, să ridice casa în aer. (râde)

Adrenalină ca să nu te plictisești!

Niciodată nu ne plictisim cu ei, nici acasă, nici în vacanțe, nu ne plictisim.

Video: Daniel Bălan/ Foto: Sorin Cioponea/ Instagram

