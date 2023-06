Elena Chiriac, de la PRO TV la Antena 1? Emisiunea în care i-ar plăcea să apară: “Eu nu refuz astfel de provocări” VIDEO EXCLUSIV

După finala competiției Survivor 2022, Elena Chiriac și Alex Delea s-au arătat destul de apropiați în mediul online, astfel, fanii nu au ezistat să speculeze că cei doi ar putea forma o relație. După ce s-au postat de mai multe ori împreună, în ipostaze tandre, comentariile pozitive au început să apară rând pe rând, semn că cei doi ar putea forma un cuplu apreciat de internauți. În trecut, Elena infirma zvonurile. Acum, avem noi detalii despre relația lor, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Fosta concurentă de la Survivor 2022, ne-a spus adevărul!

Se pare că jungla din Republica Dominicană a legat o strânsă prietenie între Elena Chiriac și Alex Delea, fiind tot timpul unul în compania celuilalt, chiar și acasă. Cei doi au fost finaliștii competiției Survivor 2022, însă Alex a câștigat trofeul în valoare de 100.000 de euro. Bineînțeles, fanii sunt, încă, puși sub semnul întrebării, căci cei doi par destul de apropiați. Elena Chiriac ne-a spus că există chimie între ea și Alex Delea! Avem detalii exclusive pentru Playtech Știri.

“Suntem foarte buni prieteni, într-adevăr, chiar mai devreme îi spuneam cuiva că, dacă eu și Alex ne-am suportat în junglă,atunci viața reală, pentru noi, este un loc de joacă. Jungla scoate ce e mai rău din tine, iar eu l-am suportat pe el, el pe mine, am rezonat acolo, rezonăm și aici, deci suntem încă prieteni. Eu am mai spus de câteva ori, dar lumea aude ce vrea. Nu suntem împreună, suntem prieteni și cei care ne vor împreună, o să își pună niște dopuri în urechi. Cu siguranță este chimie, avem o chimie atât de bună și de sănătoasă, dar este o chimie pentru o prietenie.”, ne-a declarat Elena Chiriac, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Elena Chiriac a fost finalistă la “Ferma Vedetelor” și la “Survivor”. Șatena susține că “Survivor” i-a schimbat viața în totalitate și a învățat foarte multe lucruri despre ea în timpul competiției.

“Survivor încă îmi schimbă viața în fiecare zi. Sunt lecții din care încă am de învățat și pe care abia astăzi le înțeleg. Sunt mai calmă, mai tolerantă și, poate, sunt o prezență mai plăcută datorită acestor lucruri. Competiția m-a întărit și m-a învățat să apreciez mai mult ceea ce am. Am învățat despre mine, surprinzător, ceva la care nu mă așteptam nici eu, că ,uneori, lupt când nu trebuie să lupt. Au fost cazuri acolo. Trebuie să știu când să mă opresc, să am limite. Întotdeauna am spus că limita sunt eu, dar trebuie să existe limite, ține de respectul de sine. Avem limite, într-o oarecare măsură, dar nu le respectăm întotdeauna. Avem mentalitatea de luptătoare. ”, a mai adăugat Elena Chiriac.