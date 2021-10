Prezentatoare Antena 1, pusă în dificultate de un fotbalist: ”Asta e o discuție privată”

Una dintre cele mai apreciate și admirate prezentatoare TV de la Antena 1 a primit o provocare inedită, în direct, din partea unui fotbalist din România. Toată lumea a auzit. Despre ce este vorba, de fapt.

Roxana Ghiorghian, prezentatoarea știrilor sportive de la Antena 1, a fost pusă într-o situație ușor incomodă, acum câteva zile. Invitată în cadrul emisiunii GSP LIVE, moderată de jurnalistul Costin Ștucan, frumoasa șatenă a vorbit despre pasiunea ei pentru sport, care s-a dezvoltat în copilărie.

„Tata ține cu Steaua, actuala FCSB. Mi-a fost insuflată pasiunea asta. Acum sunt imparțială. Dar prima dată pe stadion am fost în facultate, la un meci al Rapidului, în Giulești. Era Alexa antrenor. Pe Ghencea nu am fost. M-am uitat cu sufletul la gură la meciul FCSB – Dinamo 6-0.

Dezvăluirile frumoasei vedete nu s-au oprit aici, întrucât Roxana Ghiorghian s-a văzut pusă în fața unei situații destul de delicate. Jurnalista a fost întrebată de către fostul atacant de la Rapid Robert Niță cine au fost sportivii care au curtat-o pe știrista de la Antena 1.

Roxana Ghiorghian a dat un răspuns elegant și diplomat:

Ulterior, fotbalistul a revenit cu un comentariu la adresa discreției Roxanei Ghiorghian:

Prezentatoarea știrilor sportive de la Antena 1 este o femeie activă, pasionată de mișcare și sport. Frumoasa Roxanei Ghiorghian a facut box și timp de patru ani de zile a practicat arte marțiale. Printre sportivii ei preferați, șatena i-a enumerat pe Edi Iordănescu, Marius Șumudică și Cristiano Ronaldo.

„Îmi place Edi Iordănescu pentru că este impunător, îmi place și Șumudică pentru că face show. Ca fotbalist, îmi place Cristiano Ronaldo. Îmi place că e muncitor și că nu a renunțat la visul lui.

Am făcut patru ani de arte marțiale, Qwan Ki Do. M-au disciplinat. Am făcut-o din pasiune, pentru mine. Am fost la raliuri și vreau să sar cu parașuta. Am cochetat cu boxul, mă duceam la sală cu băieții.”, a continuat la Roxanei Ghiorghian în cadrul emisiunii menționate anterior.