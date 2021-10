Fostul concurent Chefi la cuțite a spus marele ”Da”! Cine s-a căsătorit în acest weekend

Un fost concurent de la „Chefi la cuțite” a renunțat la burlăcie. Bărbatul s-a căsătorit cu aleasa inimii sale în acest weekend, iar imaginile cu fericitul eveniment sunt extrem de emoționante. Tânărul trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, mai ales că și la celebrul concurs culinar a făcut spectacol.

După participarea la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, unui concurent i s-au deschis foarte multe uși. Odată cu faima dobândită în urma participării la emisiunea de la Antena 1, tânărului îi merge bine pe toate planurile. Mai nou, s-a însurat cu jumătatea lui, cu care visa de foarte mult timp să-și întemeieze o familie.

Este vorba despre Alexandru Bădițoaia, concurentul care a primit cuțitul de aur de la Chef Cătălin Scărlătescu. Extrem de talentat și pasionat de gastronomie, bucătarul i-a impresionat pe cei trei jurați ai emisiunii „Chefi la cuțite”, de unde a plecat cu premiul pe care toți concurenții îl râvneau. Pe plan personal, tânărul o duc foarte bine.

Alexandru Bădițoaia a spus „Da” în fața ofițerului de Stare Civilă. Concurentul care l-a dat pe spate pe chef Cătălin Scărlătescu și l-a făcut să-i ofere cuțitul de aur, a renunțat la burlăcie. Alexandru și logodnica lui au anunțat fericitul eveniment din viețile lor printr-o serie de fotografii postate pe contul de socializare al bucătarului.

Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” și iubita lui au decis să-și oficializeze relația și s-au căsătorit. Urmăritorii săi din mediul online l-au felicitat și i-au urat Casă de piatră, iubire, înțelegere, respect și copii sănătoși.

În urmă cu câteva luni, într-o sesiune de întrebări de la fani, Alexandru a anunțat că se însoară anul acesta. Tânărul este foarte încântat de relația cu frumoasa sa iubită, care i-a devenit soție, Lusiana Ana Maria Stancu.

Alexandru Bădițoaia a fost concurentul de la „Chefi la cuțite” care a primit cuțitul de aur din partea lui Cătălin Scărlătescu. Acesta este bucătar și lucrează în restaurantul lui chef Cătălin Petrescu, prieten cu cei trei chefi de la Antena 1.

”Îmi doresc să ajung în finală, dar trebuie să fie cineva mai avizat care să-mi spună că sunt bun. De asta am venit aici, ca să văd la ce nivel sunt. Am emoții. Eu eram obișnuit să stau acolo, la mine în bucătărie. Ce fac eu aici? Am temeri de chefi, ce vor spune despre mine. Este senzația aia ciudată că nu știi ce îți vor spune. Problema cred că este că vorbesc prea mult. Eu vreau să fac parte din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu”, spunea tânărul la Antena 1, la audiții.

„Vai de viața mea, nu mă gândeam niciodată că o să ajung în show-ul acesta să iau cuțitul de aur și să fiu lider într-o echipă. Este foarte important pentru mine și să-l fac câștigător pe chef Cătălin Scărlătescu și să-i aduc succesul pe care și el îl merită”, a fost reacția lui Alexandru Bădițoaia în momentul în care a primit cuțitul de aur.